La marcha solidaria del Virgen de la Vega recauda en Benavente 1.400 euros para los niños en zonas de guerra
Solidaridad, deporte y convivencia en los kilómetros solidarios organizados en colaboración con Save the Children
Solidaridad, deporte y convivencia se han dado la mano en una nueva edición de la carrera solidaria organizada por el colegio Virgen de la Vega de Benavente, en colaboración con Save the Children. Las bajas temperaturas de la tarde no han desanimado a los participantes que se unieron en el recorrido por las calles de Benavente primero en una marcha y un poco más tarde en una carrera no competitiva.
El objetivo recaudar fondos para los niños que viven en zonas en guerra y para lo que se ha logrado una cuantía de 1.400 euros.
Este año la recaudación se destinará a dos causas urgentes. Va a ir destinado este dinero a paliar la desnutrición infantil y también a ayudar a los niños que viven en guerra.
La iniciativa ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad y algunas empresas locales. No han faltado las ganas de pasarlo bien de los más pequeños en particular y de las familias en general.
