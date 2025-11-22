La Guardia Civil de Benavente muestra a estudiantes del León Felipe de Benavente cómo se realiza un control de vehículos pesados

Estudiantes de primer y segundo curso del IES León Felipe de Benavente del Grado Superior en Transporte y Logística han tenido esta semana una actividad práctica en la zona del CTB, con agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Benavente.

Los estudiantes han conocido cómo se realiza un control de vehículos pesados. Los agentes realizaron un control "real" llevando a cabo la inspección de los tiempos de conducción y descanso, documentos de control obligatorios para el tipo de transporte, así como demás documentación referente a conductor y vehículo.

Explicaron, además, a los estudiantes el funcionamiento y datos que ofrece un tacógrafo y varias cuestiones sobre normativa del Transporte.