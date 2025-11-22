La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia
Alumnos de distintos niveles ponen en práctica lo aprendido durante el curso, en dos audiciones
La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente ha querido celebra el Día Internacional de la Música como mejor sabe hacerlo, con música. Y es por ello que ha ofrecido un concierto de piano protagonizado por alumnos de las profesoras Elsa y Choni.
La actuación, que tuvo lugar ayer, con notable presencia de público se ha dividido en dos audiciones celebradas en el auditorio del Centro de Negocios, donde los alumnos y alumnas, desde los más pequeños a los de cursos más avanzados pudieron mostrar el trabajo realizado durante el curso y su evolución sobre el escenario. Destacaron varias piezas clásicas.
