Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia

Alumnos de distintos niveles ponen en práctica lo aprendido durante el curso, en dos audiciones

Una de las intérpretes, durante el concierto en el auditorio.

Una de las intérpretes, durante el concierto en el auditorio. / E. P.

Eva Ponte

La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente ha querido celebra el Día Internacional de la Música como mejor sabe hacerlo, con música. Y es por ello que ha ofrecido un concierto de piano protagonizado por alumnos de las profesoras Elsa y Choni.

Uno de los intérpretes, durante su actuación.

Uno de los intérpretes, durante su actuación. / E. P.

La actuación, que tuvo lugar ayer, con notable presencia de público se ha dividido en dos audiciones celebradas en el auditorio del Centro de Negocios, donde los alumnos y alumnas, desde los más pequeños a los de cursos más avanzados pudieron mostrar el trabajo realizado durante el curso y su evolución sobre el escenario. Destacaron varias piezas clásicas.

Una de las intérpretes, durante el concierto de piano.

Una de las intérpretes, durante el concierto de piano. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
  2. La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
  3. Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
  4. Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
  5. El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
  6. Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación
  7. Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
  8. Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe

La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia

La Escuela de Música ofrece varios conciertos de piano en Benavente por Santa Cecilia

La Banda de Música Maestro Lupi de Benavente acerca la música a los más pequeños

La marcha solidaria del Virgen de la Vega recauda en Benavente 1.400 euros para los niños en zonas de guerra

La marcha solidaria del Virgen de la Vega recauda en Benavente 1.400 euros para los niños en zonas de guerra

Reconocidos con la Medalla de Plata al Mérito tres policías locales de Benavente

Reconocidos con la Medalla de Plata al Mérito tres policías locales de Benavente

La reforma del centenario puente de Villaferrueña ya lista para salir a contratación

La reforma del centenario puente de Villaferrueña ya lista para salir a contratación

La Guardia Civil de Benavente muestra a estudiantes del León Felipe de Benavente cómo se realiza un control de vehículos pesados

Urbanismo aclara que las nuevas pistas de pádel de Benavente "sí cumplen la normativa"

El IES Los Sauces de Benavente celebra su magosto con castañas asadas, música tradicional y danza del paloteo

El IES Los Sauces de Benavente celebra su magosto con castañas asadas, música tradicional y danza del paloteo
Tracking Pixel Contents