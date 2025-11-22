La Banda de Música Maestro Lupi de Benavente acerca la música a los más pequeños

La Banda de Música Maestro Lupi de Benavente, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, Día Internacional de la Música ha organizado varias actividades.

Así esta semana ha acercado la música a los más pequeños de la Escuela Infantil Alfonso IX, con motivo de esta festividad. En su interpretación ha contado con la presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio y de la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.

Además tiene previsto el Concierto de Santa Cecilia para el próximo sábado 29, a partir de las 20 horas en el Teatro Reina Sofía.