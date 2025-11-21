El IES Los Sauces de Benavente celebra su magosto con castañas asadas, música tradicional y danza del paloteo

El IES Los Sauces de Benavente ha celebrado este viernes su Fiesta del Magosto, una cita ineludible de su calendario y que reúne a toda la comunidad educativa. Durante el recreo, padres y madres, alumnado y profesorado han podido compartir castañas asadas en un ambiente de convivencia que, este año, volvió a contar con una muestra del grupo de paloteo del instituto. También ha habido degustación de queso.

Magosto en el IES Los Sauces de Benavente. / E. P.

La actuación estuvo a cargo de estudiantes de 3.º y 4.º de ESO de la asignatura de Música, así como del grupo de 4.º del taller de Artes Escénicas. En este caso han participado seis cuadrillas integradas por un total de 48 alumnos y alguno más del taller de artes. Para esta ocasión se danzaron cinco lazos, bajo la dirección y el acompañamiento musical de la profesora Miriam Díez. Todas las piezas de la zona de Tábara: La Pasión, Las VuelticasPor las calles de RomaEl Veinticinco y El Señor mío Jesucristo.

Díez destaca que estas coreografías forman parte del trabajo que realizan durante todo el curso y pone en valor el ritmo que acompaña a cada una de las piezas puesto que "sorprendentemente, hasta quienes llegan diciendo que son arrítmicos terminan bailándolas de manera natural”, explica.

Danza del paloteo, durante el magosto del IES Los Sauces de Benavente. / E. P.

El grupo no solo actúa en actividades internas del instituto. Según la profesora, participan también en lo que son iniciativas de aprendizaje-servicio en Benavente, como visitas a residencias de mayores o actuaciones en colegios que se lo solicitan. “Ellos aprenden y, al mismo tiempo, aportan algo a la comunidad”, resume.