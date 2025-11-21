Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por el atropello a un vecino de Benavente en el barrio de Las Malvinas

La Subdelegación informa que la víctima del atropello salió despedida y resultó con lesiones en la cabeza y contusiones en el cuerpo y dos personas se han presentado voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente

Cuartel de la Guardia Civil en Benavente.

Cuartel de la Guardia Civil en Benavente.

Eva Ponte

Dos personas detenidas y puestas a disposición judicial por el atropello ocurrido en la tarde el martes en Benavente, en el barrio de Las Malvinas, según ha informado el subdelegado de Gobierno. Se refiere a la información publicada por este medio de que un vecino de Benavente fue atropellado y después golpeado con saña en el barrio de las Malvinas. La víctima recibió numerosos golpes en la cabeza tras ser derribado por el vehículo.

"Existen novedades en relación con el atropello ocurrido en la tarde del martes día 18 de noviembre en Benavente. El resultado fue que la víctima salió despedida resultando con lesiones en la cabeza y contusiones en el cuerpo y fue dada de alta", señala.

Inmediatamente la Guardia Civil inició la investigación localizando el vehículo gracias a los testimonios, analizando la denuncia presentada e inspección ocular del coche para precisar el modus operandi de los hechos ocurridos. "En el día de hoy, como indicamos, se han producido novedades, se han presentado voluntariamente dos personas en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente, han sido detenidas y se pondrán a disposición judicial", señala la Subdelegación de Gobierno.

