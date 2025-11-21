Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunidad educativa del CEIP Fernando II de Benavente celebra su "Castañada"

Los alumnos y alumnas participan en una jornada de convivencia, cultural y gastronómica

Algunos de los participantes en la jornada. | E. P.

Eva Ponte

El AMPA de colegio Fernando II de Benavente, en colaboración del profesorado y las familias, ha organizado la "Castañada", una jornada festiva en la que el alumnado ha podido disfrutar de una actividad cultural y gastronómica propia de esta tierra y del otoño.

Reparto de castañas asadas.

Durante la mañana de ayer realizaron dibujos del otoño, diseño de medallas de castañas, poesías y cuentos. También se repartieron castañas asadas para los asistentes, fomentando la convivencia y "la transmisión de nuestras costumbres populares".

Noticias relacionadas y más

Representantes del AMPA del CEIP Fernando II.

Desde el centro educativo agradecen al AMPA y al Ayuntamiento de Benavente, "el esfuerzo y la implicación".

Un grupo de niños mostrando los dibujos de castañas realizados durante la convivencia.

