El colegio Virgen de la Vega de Benavente, en el Torneo Internacional de Ajedrez "Pequeños Gigantes"

Julio, Lucas, Alex, Lucía y Mateo son los alumnos del Colegio Virgen de la Vega de Benavente que han logrado clasificarse para participar en el Torneo Internacional “Pequeños Gigantes”, una competición de carácter educativo y deportivo que reúne a estudiantes de distintos puntos del país y del extranjero. El torneo se celebrará este sábado 22 de noviembre, en León, en el Palacio de Congresos.

La clasificación de estos escolares supone, según el colegio, "un importante reconocimiento al largo trabajo realizado durante muchos años en el centro que incluye el ajedrez dentro de su currículo, por los excepcionales valores que desarrolla como la paciencia, autocontrol, respeto, perseverancia, además de su excelente potencial a nivel cognitivo".

Esta participación permitirá que tanto el centro educativo como la ciudad de Benavente estén representados en un evento que traspasa nuestras fronteras.

El colegio destaca "la ilusión con la que el grupo afronta esta experiencia y el orgullo que supone para toda la comunidad educativa contar con representantes en un torneo de este nivel".