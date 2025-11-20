El PSOE de Benavente advierte que las nuevas pistas de pádel no se podrán poner al uso "si no se restaura la legalidad" de la zona deportiva

El PSOE de Benavente advierte que la construcción de nuevas pistas de pádel en la zona de las pistas de atletismo podría ser "ilegal si no se restablece antes la legalidad urbanística" y se basa en informes técnicos para hacer esta afirmación. El Partido Socialista de Benavente ha solicitado informes tanto a la arquitecta municipal como a la interventora del Ayuntamiento para conocer si las obras previstas en la zona deportiva de las pistas de atletismo, destinadas a la construcción de una pista de pádel, se ajustan a la legalidad urbanística vigente y, una vez ejecutadas, pueden ser puestas en uso con todas las garantías.

Recuerda el PSOE que ya en 2016 la arquitecta municipal emitió un informe técnico contundente, en el que se advertía de graves irregularidades urbanísticas en las obras realizadas en dicho espacio deportivo. Ese informe señala expresamente la "necesidad de restaurar la legalidad urbanística antes de acometer nuevas actuaciones".

Actuaciones de consolidación

En el mandato anterior, y conforme a las indicaciones técnicas, solo se autorizaron actuaciones destinadas a restaurar o consolidar las instalaciones existentes, como la reparación y refuerzo de las pistas de atletismo, que se encontraban en avanzado estado de deterioro, o la ejecución de los vestuarios, para lo cual fue necesario demoler parte del graderío y garantizar el cumplimiento técnico y legal de la obra. Estas actuaciones se enmarcaban en el objetivo de regularizar la situación urbanística y garantizar la seguridad y la homologación deportiva de las instalaciones existentes.

Sin embargo, la construcción de una nueva pista de pádel constituye una obra de nueva planta, ajena al proyecto original, y, por tanto, no puede considerarse una actuación de consolidación o restauración. De ejecutarse sin haber restablecido antes la legalidad, y según los socialistas, el Ayuntamiento podría encontrarse con una infraestructura terminada que no pudiera ponerse al uso público por incumplir la normativa vigente.

Informes preceptivos

Asegura el PSOE que "esta advertencia ya fue formulada por los concejales socialistas en la comisión informativa previa, donde se insistió en la necesidad de disponer de los informes técnicos y de Intervención preceptivos antes de iniciar cualquier nueva construcción".

El PSOE considera que antes de iniciar obras nuevas es imprescindible restaurar la legalidad urbanística en todo el ámbito deportivo, una situación que arrastra irregularidades desde su creación y que ha obligado en los últimos años a realizar varias actuaciones de corrección y adecuación.

Desde el Grupo Municipal Socialista reiteramos que apoyamos todas las actuaciones que mejoren o consoliden las instalaciones deportivas existentes, pero siempre con pleno respeto a la normativa urbanística y garantizando que los recursos públicos se empleen en obras que puedan ponerse efectivamente al servicio de los ciudadanos. Por ello, solicitamos que no se inicie ninguna obra nueva —como la pista de pádel— hasta que se haya restablecido completamente la legalidad en la zona deportiva y se disponga de todos los informes favorables y las licencias pertinentes. “Benavente necesita instalaciones deportivas seguras, legales y útiles. Lo que no puede permitirse es invertir dinero público en obras que puedan quedar fuera de uso por no cumplir con la ley”, señalan desde el Grupo Municipal Socialista.