La primera mujer del mundo que abre una ruta en estilo alpino y sin oxígeno en un ochomil, esta tarde en Benavente

Las XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña que organiza el Club Montañero Benaventano cuenta hoy con la presencia de María José Cardell, conocida como Pipi quien presentará la proyección "Nezabudka". En ella muestra cómo ha sido su aventura con su compañero Denis Urobko en la que ha hecho historia en el alpinismo.

Y es que Pipi es la primera mujer del mundo que abre una ruta en estilo alpino y sin oxígeno en un ochomil. La pareja de cordada coronó el 10 de julio de este año el punto más alto del Nanga Parbat y lo consiguiron abriendo una nueva vía en estilo alpino por la vertiente Diamir. Además de realizar una ascensión en el más puro alpinismo, según explica el club montañero, Pipi ha hecho historia.

La proyección cuenta con todo detalle todo lo vivido durante la escalada. La cita será en el salón de actos del colegio San Vicente de Paúl (se ha cambiado la ubicación prevista inicialmente, puesto que la Casa de Cultura está en obras). Será a las 20 horas. Desde el club benaventano animan a participar de esta iniciativa.