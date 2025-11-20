XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña
La primera mujer del mundo que abre una ruta en estilo alpino y sin oxígeno en un ochomil, esta tarde en Benavente
María José Cardell (Pipi) estará esta tarde en el salón de actos del colegio San Vicente de Paúl para mostrar cómo ha sido su aventura en la que, junto a Denis Urubko, ha coronado el Nanga Parbat desde la vertiente Diamir, trazando una ruta inédita, la “Nezabudka”
El Club Montañero Benavente recuerda el cambio de ubicación de la charla prevista a las 20 horas
Las XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña que organiza el Club Montañero Benaventano cuenta hoy con la presencia de María José Cardell, conocida como Pipi quien presentará la proyección "Nezabudka". En ella muestra cómo ha sido su aventura con su compañero Denis Urobko en la que ha hecho historia en el alpinismo.
Y es que Pipi es la primera mujer del mundo que abre una ruta en estilo alpino y sin oxígeno en un ochomil. La pareja de cordada coronó el 10 de julio de este año el punto más alto del Nanga Parbat y lo consiguiron abriendo una nueva vía en estilo alpino por la vertiente Diamir. Además de realizar una ascensión en el más puro alpinismo, según explica el club montañero, Pipi ha hecho historia.
La proyección cuenta con todo detalle todo lo vivido durante la escalada. La cita será en el salón de actos del colegio San Vicente de Paúl (se ha cambiado la ubicación prevista inicialmente, puesto que la Casa de Cultura está en obras). Será a las 20 horas. Desde el club benaventano animan a participar de esta iniciativa.
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
- La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
- Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
- Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
- Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación
- Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
- Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe
- Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas