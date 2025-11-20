La pavimentación de la calle La Rúa en Benavente cuenta con nueva prórroga

La Junta de Castilla y León ha informado al Ayuntamiento de Benavente de la ampliación del plazo de la subvención para ejecutar y justificar el proyecto de pavimentación de la Calle La Rúa hasta el próximo 30 de junio de 2026. Una subvención directa que asciende hasta los 150.000 euros y para la que el Ayuntamiento de Benavente aumentará su aportación económica hasta los 120.000 euros, por lo que el valor del contrato se situará en 270.000 euros, IVA incluido.

La Administración regional haconcedido varias prórrogas para esta obra con el fin de manener la subvención. La última estaba fijada hasta el 31 de diciembre de este año.

Desde el Ayuntamiento de Benavente "esperamos que esta nueva prórroga y el aumento del valor del contrato conlleve el interés de las empresas para ejecutar este proyecto de pavimentación de una calle tan importante en nuestra ciudad como es la La Rúa".

Las previsiones municipales es que el proyecto esté ejecutado antes del inicio de las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 que arrancarán el próximo 1 de junio de 2026. Agradece, el Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León y "en especial a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco y al director general de Administración Local, Emilio Arroita, su comprensión y su apuesta institucional por el desarrollo de Benavente y de los benaventanos".

Varios intentos

Hay que recordar que tras la renuncia de la empresa adjudicataria a principios del mes de agosto, el Ayuntamiento de Benavente puso en marcha un nuevo procedimiento de licitación por vía de urgencia. El plazo de presentación de ofertas finalizó sin que se presentara ninguna propuesta.

Atendiendo al escrito presentado el 30 de julio, por la empresa que había resultado adjudicataria de las obras Opain S.L. y tal y como denunció en su momento IU Benavente los motivos de renuncia a esta obra señalaban varios aspectos como la imposibilidad de iniciar los trabajos el 7 de agosto de 2025; la falta de seguimiento arqueológico hasta septiembre, lo que afectaría al plazo de ejecución; la ausencia en el contrato de soluciones para mantener el acceso peatonal a vecinos y comerciantes; la indefinición sobre servicios soterrados que podrían requerir protección; y la no disponibilidad a tiempo de ciertos materiales específicos.