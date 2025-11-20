La Junta destina 300.000 euros para eliminar las humedades Villa Romana de Camarzana de Tera

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comunicado al Consejo de Gobierno la aprobación de un gasto de 299.924 euros para la ejecución de obras de eliminación de humedades en la villa romana de Camarzana de Tera, Zamora. Estas intervenciones tienen como objetivo la recuperación y mejora del uso de este espacio para la visita turística al yacimiento y su funcionalidad. Incrementa así la aportación presupuestaria que se habría previsto inicialmente con cargo a los presupuestos del pasado año y cuya licitación quedó desierta en octubre de 2024.

Los restos arqueológicos localizados en Camarzana de Tera, Zamora, se identifican con una villa romana bajo imperial. Esta villa es conocida ya desde la segunda mitad del siglo XIX, pero no será hasta las intervenciones arqueológicas promovidas por la Junta de Castilla y León a partir del año 2007 cuando se realiza una investigación en profundidad del yacimiento, labores que han permitido documentar una pequeña parte del conjunto habitacional de la villa. Los mosaicos que decoran gran parte de las estancias conocidas permiten valorar este yacimiento entre los conjuntos más señalados del arte musivo de Castilla y León.

Patologías encontradas

Los estudios realizados en la villa romana han puesto de manifiesto que el edificio presenta actualmente una serie de patologías, que hacen necesaria esta intervención. Estas patologías son:

Filtraciones puntuales procedentes de la red de alcantarillado municipal que se producen en momentos importantes de lluvia;

Humedad del terreno que afecta a las partes más bajas del yacimiento;

Escorrentías en la zona norte del mismo;

Filtraciones de cubierta, de las medianeras con edificios colindantes y del encuentro con la acera ;

; Problemas constructivos que se han detectado

El objetivo final de las actuaciones atendiendo al proyecto redactado ya en la licitación del pasado mes de agosto de 2024 es "resolver de manera definitiva la permanente acción de degradación que ha venido sufriendo el yacimiento por la acción del agua".

Actuaciones previstas

De modo que se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: