El inversor interesado en la maderera de Losán plantea un plan de negocio a 10 años

Continúa en la fábrica maderera de Losán en el polígono de Villabrázaro la preocupación e incertidumbre que se viene arrastrando por parte de la plantilla de trabajadores desde hace más de un año. La representación sindical mantuvo el pasado día 12 una reunión telemática con la empresa para trasladar esta preocupación y con el fin de recabar información actualizada para trasladarla a los empleados de la factoría. El sindicato de CC.OO. que representa a la plantilla de trabajadores prefiere ser "cauto" a la hora de hablar del futuro de la actividad fabril pero señala que, tal y como ha comunicado la empresa, Mabesal es el inversor interesado en hacerse con el Grupo Losán.

Mabesal (Maderas Benigánim SAU), con sede en Benigánim (Valencia), indica en su página web que cuenta con "más de tres décadas de experiencia como productor español fiable de madera contrachapada de álamo de alta calidad". Actualmente en la fábrica de Villabrázaro continúan trabajando a tres turnos en el desenrollado para Mabesal, aunque todavía en régimen de subcontratación. "Tenemos que ver cómo avanzan las negociaciones, aún no hay nada firmado", señala la representante de Hábitat de CC.OO en Zamora, Verónica Huerga.

Explica el sindicato a los trabajadores que "aunque inicialmente se esperaba que el proceso estuviera resuelto en el mes de octubre, se trata de una integración compleja, en la que participan Mabesal, SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la Banca". Y como plan de futuro, las previsiones son que los nuevos inversores pongan en marcha un plan a 10 años. "Según lo que ha trasladado Artaza, en estas negociaciones la planta de Villabrázaro se considera una parte importante, dentro del plan de negocio".

Principios de acuerdo

Los representantes sindicales han informado a los empleados de Losán en Villabrázaro que el pasado viernes se reunieron el Grupo Losán y los nuevos inversores en la sede del SEPI. A la espera del visto bueno de la Banca y siempre según la versión de la representación sindical se ha llegado a varios "principios de acuerdo". El más inmediato para la primera quincena de diciembre en que el grupo inversor podría inyectar en el Grupo Losán 5 millones de euros; y una cantidad similar llegaría en la primera quincena de enero para completar los 10 millones de euros que la SEPI habría exigido a los inversores para seguir adelante con la operación.

Explican también que el Grupo Losán ha solicitado tres meses de moratorio en el pago de la deuda. Hay que recordar que desde el día 1 de enero Losán tiene que empezar a pagar deuda.

"A partir de ahí, inyectarán un millón de euros mensual hasta completar los 30 millones de euros comprometidos en la operación, es decir, durante 20 meses". Señala CC.OO. que la SEPI habría dado el visto bueno a estas condiciones y atendiendo a la información facilitada por Losán a los representantes sindicales, a la espera de tener el visto bueno de la Banca.

Situación de la plantilla

La situación que han venido sobrellevando los trabajadores de la fábrica de Villabrázaro con retrasos en los pagos y falta de actividad ha llevado al abandono de su actividad en la maderera a prácticamente el 40% de la plantilla.

En la actualidad, son 75 los empleados que siguen adscritos a la actividad fabril de Losán en el polígono de La Marina, cuando esta plantilla superaba el centenar de trabajadores a principios de año, según recuerda Huerga. "Casi cuarenta trabajadores se han ido de la fábrica. De los que quedan, especialistas hay 69 en la línea de fábrica. El resto son empleados de oficina, mandos intermedios y administrativos. Si la actividad se pretende recuperar con normalidad, ahora mismo sería muy difícil puesto que hay maquinaria por arrancar, por ejemplo", señala la responsable de Hábitat.

Además, de la plantilla que queda trabajando en la fábrica hay aún pendientes juicios y resoluciones judiciales para resolver las demandas interpuestas por los empleados.

Con relación a los pagos, siguen produciéndose retrasos y ahora mismo tienen pendiente cobrar la nómina del mes de octubre. "Los pagos se realizarán de forma fraccionada, sin fecha concreta, en cuanto sea posible". Una situación insostenible para la plantilla de trabajadores que tiene que trasladarse hasta la planta.