Diputación de Zamora ya tiene lista la licitación del refuerzo de la carretera de Arcos a Milles de la Polvorosa

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos que regirán la contratación de la obra de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera ZA-P-2544, tramo entre Arcos de la Polvorosa-Milles de la Polvorosa, que será licitada mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 941.481,34 euros, de los que 778.083,75 euros corresponden al importe estimado de la obra y 163.397,59 euros al IVA. La actuación se financia íntegramente con cargo al superávit presupuestario de 2024 de la Diputación Provincial de Zamora.

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses a partir de la firma del acta de replanteo.

Actuaciones

La intervención se desarrollará a lo largo de 3.840 metros de carretera, desde la entrada de Arcos de la Polvorosa hasta la entrada de Milles de la Polvorosa.

En la travesía de Arcos de la Polvorosa se mantendrá el trazado actual, y se realizará un refuerzo del firme que incluirá el fresado de los bordes junto a los bordillos y la extensión de una capa de rodadura de 4 centímetros de mezcla bituminosa en caliente.

Actualmente, la carretera presenta una sección tipo de unos 5,40 metros de anchura, que se ampliará hasta 6,30 metros en capa de rodadura, además de nuevas bermas.

Para ello, se ejecutará el ensanche por la margen derecha, mediante cajeado del borde y cuneta actuales y el aporte de material seleccionado hasta conformar un terraplén con 2,50 metros de ancho superior, sobre el que se extenderá una capa de suelo-cemento de 30 cm de espesor.

En la imagen se observa la carretera cuyas mejoras se van a licitar. / .

Posteriormente, se aplicará una capa de mezcla bituminosa en caliente sobre el suelo-cemento y sobre la parte derecha del firme actual, con un espesor mínimo de 4 centímetros, lo que permitirá desplazar el eje de la carretera aproximadamente un metro hacia la derecha. Sobre esta nueva capa y la parte izquierda existente se dispondrá una capa de rodadura de 4 cm, así como tramos puntuales de regularización y peraltado.

A continuación, se procederá al arrope de los arcenes laterales, eliminando escalones y garantizando una anchura adecuada y segura. Finalmente, la vía será dotada de nueva señalización horizontal y vertical, además de balizamiento, incluyendo la sustitución de la señalización existente y la instalación de barrera metálica en tramos necesarios.

Compromiso del presidente de la Diputación

Esta actuación, señala la Diputación, "da cumplimiento" al compromiso adquirido por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la diputada de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, con los alcaldes de Arcos de la Polvorosa y Milles de la Polvorosa, Roberto Rodríguez López y Manuel Paulino Barrios Veledo, respectivamente, durante la visita realizada en julio de 2024 al tramo de la misma carretera entre Arcos de la Polvorosa y Santa Colomba de las Monjas, cuyas obras de mejora ya están ejecutadas.

Con esta inversión, la Diputación de Zamora favorece "desplazamientos más seguros y contribuye al desarrollo y cohesión del territorio".