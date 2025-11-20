25N en Benavente: Juventudes Socialistas convoca una concentración el martes, para condenar la violencia de género

Juventudes Socialistas de Benavente (JSE Benavente) toma la iniciativala iniciativa y convoca una concentración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), ante lo que considera la "inacción del Ayuntamiento de Benavente, que no ha articulado un acto de repulsa institucional ni ha invitado a las organizaciones sociales a participar en la conmemoración".

La concentración se celebrará el próximo nartes 25 de noviembre a las 20 horas en la Plaza de Santa María. "Frente al retroceso, reivindicación y unidad, JSE Benavente lamenta profundamente que el equipo de gobierno municipal, formado por Partido Popular y VOX, haya optado por eliminar o diluir el carácter explícitamente reivindicativo y de condena de los actos relacionados con el 25N".

Señala que "esta decisión se suma a otras ya adoptadas por el actual gobierno municipal", lo que, a juicio de Juventudes Socialistas, demuestra una "clara falta de compromiso y sensibilidad política con la lucha feminista".

Y señala que "ante el intento de invisibilizar la violencia machista y de despojar al 25N de su esencial componente de denuncia social", JSE Benavente asumime la responsabilidad. "La violencia de género es un problema estructural que requiere la máxima firmeza institucional, y no permitiremos que la inercia o la ideología extremista acallen la condena unánime en nuestra ciudad, señala Iván Casado, secretario general de JSE Benavente.

Llamamiento a la ciudadanía y organizaciones

JSE Benavente hace un llamamiento formal a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y a la ciudadanía de Benavente para que se adhieran a la convocatoria.

La organización política juvenil invita a todos los vecinos y vecinas a concentrarse en la Plaza de Santa María para demostrar que la sociedad benaventana está unida y activa en la defensa de los derechos de las mujeres y en la erradicación total de la Violencia de Género, exigiendo la implicación total de todas las administraciones.