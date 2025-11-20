25N en Benavente: IU anima a la participación en los actos y concentraciones contra la violencia de género en Benavente

Izquierda Unida de Benavente anima a participar a toda la sociedad benaventana, a acudir a los actos y concentraciones que se celebran con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Señala IU que "2025 ha sido un año marcado por el genocidio del Gobierno de Israel contra el pueblo Palestino, donde más del 70% de las víctimas son mujeres y niñas/os, aumentando la tasa de mortalidad de las mujeres y reduciendo la esperanza de vida por falta de acceso mínimo a los servicios sanitarios; acciones sistemáticamente calculadas, que violan las resoluciones de la ONU y representan crímenes contra la humanidad". Y añade que "un aumento de la extrema derecha, que pretenden institucionalizar el negacionismo de la violencia hacia las mujeres volviendo a la idea de la subordinación de estas a los hombres y promoviendo la violencia de género".

Dice la coalición de izquierdas que "la violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género dentro de la pareja o expareja, aborda todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Violencia sexual, psicológica, económica, institucional…".

Lamenta IU Benavente que en el último año, los datos de violencia de género en la provincia de Zamora se han incrementado alcanzando 297 casos en investigación judicial y con órdenes de protección a las víctimas. Todos los parámetros en la provincia han empeorado, con 31 entradas en Viogen que suponen un incremento del 121% más respecto a octubre de 2024.

"La violencia machista no es un problema privado, es un problema estructural, una violación de los derechos humanos. Requiere en primer lugar, de una política fuerte que ponga freno a la violencia, reconozca los derechos de las víctimas y se traduzca en recursos", añade.

Reivindicaciones

Izquierda Unida reclama al gobierno de la Junta que cumpla la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que exige un centro en cada provincia para asistir a las víctimas de violencia sexual y una atención de emergencia inmediata.

Igualmente, IU exige al gobierno autonómico que garantice de una vez la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud de la comunidad para evitar con ello el peregrinaje fuera de su provincia o de la comunidad a las más de 2.000 mujeres que requieren de esa prestación anualmente.

E insta al Gobierno de España a desarrollar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que contenga medidas e itinerarios "claros y eficaces que permitan a las mujeres víctimas de prostitución salir de su situación, medidas reales que no estigmaticen a las víctimas y ayuden a combatir la mayor esclavitud del siglo XXI".

Por todo ello, IU se suma a las concentraciones de este 25N, para "continuar luchando por la erradicación de esta lacra en todas las formas" y llama a la movilización a todas las benaventanas y benaventanos.