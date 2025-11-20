25N en Benavente: El Ayuntamiento pone en valor la lucha contra la mujer con actividades de sensibilización

El Ayuntamiento de Benavente informa que con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género el próximo martes 25 de noviembre ha organizado una serie de actividades con el fin de "poner en valor la lucha contra la violencia hacia la mujer". No hay programado, en esta edición, ningún acto reivindicativo de carácter institucional.-

En la programación municipal sí se incluye el próximo sábado día 22 una propuesta de ocio dirigida a jóvenes de 12 a 16 años que pretende poner a prueba su ingenio, trabajo en equipo y capacidad de resolver enigmas contrarreloj, es un escape room al que hay que inscribirse previamente y dará comienzo en el Punto Joven de Benavente a partir de las11:30 horas

La programación acoge también a las 12:30 horas un concierto de música con la Escuela de Música ‘Duquesa Pimentel’ en el Auditorio del Centro de Negocios del CTLB bajo el título "Ni una más".

Siguen las actividades el lunes, 24 de noviembre en la Sala Curtis Garland del Centro Cultural ‘Soledad González’. En esta ocasión no habrá encuentro de asociaciones para reivindicar el cese de la violencia contra la mujer. En su lugar hay prevista una charla titulada ‘Un daño silencioso: abordaje y apoyo psicológico a mujeres e hijos víctimas de violencia de género", a partir de las 18 horas. En este acto se proyectará un vídeo conmemorativo contra la violencia hacia la mujer.

El martes 25 de noviembre ningún acto institucional. Pero el Ayuntamiento de Benavente patrocina la película que Cine-club Fetiche proyectará en esta jornada. Se trata de "Rita", en la que se retrata la violencia machista desde la mirada inocente de una niña de 7 años. Será a partir de las 21 horas en Multicines Benavente.

El Ayuntamiento de Benavente recuerda que todos los martes y jueves del mes de noviembre se están impartiendo talleres de estrategias de defensa personal en el Punto Joven de la ciudad. Las inscripciones permanecen abiertas en el Whatsapp del Punto Joven (606 72 80 51) de lunes a viernes de 11 a 14 horas y los martes y jueves de 17 a 19 horas.