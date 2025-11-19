Lácteas Cobreros la empresa zamorana más laureada en los Cheese Award 2025
“Estos premios son un reflejo del trabajo constante, la dedicación y la pasión que nuestro equipo pone en cada uno de nuestros productos”, asegura la compañía ubicada en Castrogonzalo
E. P.
La compañía quesera Lácteas Cobreros, con sede en Castrogonzalo, ha vuelto a demostrar su liderazgo en el sector quesero tras convertirse en la empresa de Castilla y León con mayor número de premios en los prestigiosos Cheese Award 2025, celebrados la semana pasada. La compañía, referente en la producción de quesos de cabra y mezcla, ha recibido un amplio reconocimiento por la calidad, innovación y singularidad de sus productos.
Entre los galardones obtenidos destacan premios en categorías muy diversas, reflejo de la versatilidad y el carácter innovador de la marca.
Los productos premiados
Estos son los productos premiados en esta edición:
• Queso de cabra con arándanos
• Queso de cabra con papaya
• Queso de mezcla con penicillium
• Perlas de cabra con frambuesa
• Perlas de cabra con higo
• Perlas de cabra con naranja
• Queso de cabra con pimienta negra
• Queso de cabra con finas hierbas
• Queso con miel
Entre todos ellos, destaca especialmente el queso de cabra con penicillium, el producto estrella de Lácteas Cobreros y uno de los más vendidos de su catálogo. Su reconocimiento en los Cheese Award 2025 refuerza su posición como una referencia consolidada tanto a nivel nacional como internacional.
“Estos premios son un reflejo del trabajo constante, la dedicación y la pasión que nuestro equipo pone en cada uno de nuestros productos”, ha señalado la compañía. “En Lácteas Cobreros contamos con un grupo humano excepcional, cuya profesionalidad y compromiso nos permite seguir creciendo e innovando sin perder nuestras raíces.”
Los Cheese Award 2025 se han convertido en una cita imprescindible para el sector, reuniendo a productores y expertos de numerosos países y destacando aquellas propuestas que combinan calidad, tradición e innovación.
Con estos nuevos reconocimientos, Lácteas Cobreros reafirma su liderazgo en Castilla y León y su apuesta continua por ofrecer quesos únicos, elaborados con excelencia y con una clara orientación al consumidor.
