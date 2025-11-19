Lácteas Cobreros la empresa zamorana más laureada en los Cheese Award 2025

La compañía quesera Lácteas Cobreros, con sede en Castrogonzalo, ha vuelto a demostrar su liderazgo en el sector quesero tras convertirse en la empresa de Castilla y León con mayor número de premios en los prestigiosos Cheese Award 2025, celebrados la semana pasada. La compañía, referente en la producción de quesos de cabra y mezcla, ha recibido un amplio reconocimiento por la calidad, innovación y singularidad de sus productos.

Entre los galardones obtenidos destacan premios en categorías muy diversas, reflejo de la versatilidad y el carácter innovador de la marca.

Los productos premiados

Estos son los productos premiados en esta edición:

• Queso de cabra con arándanos

• Queso de cabra con papaya

• Queso de mezcla con penicillium

• Perlas de cabra con frambuesa

• Perlas de cabra con higo

• Perlas de cabra con naranja

• Queso de cabra con pimienta negra

• Queso de cabra con finas hierbas

• Queso con miel

Entre todos ellos, destaca especialmente el queso de cabra con penicillium, el producto estrella de Lácteas Cobreros y uno de los más vendidos de su catálogo. Su reconocimiento en los Cheese Award 2025 refuerza su posición como una referencia consolidada tanto a nivel nacional como internacional.

Queso de cabra con arándanos, de Lácteas Cobreros. / Cedida

“Estos premios son un reflejo del trabajo constante, la dedicación y la pasión que nuestro equipo pone en cada uno de nuestros productos”, ha señalado la compañía. “En Lácteas Cobreros contamos con un grupo humano excepcional, cuya profesionalidad y compromiso nos permite seguir creciendo e innovando sin perder nuestras raíces.”

Los Cheese Award 2025 se han convertido en una cita imprescindible para el sector, reuniendo a productores y expertos de numerosos países y destacando aquellas propuestas que combinan calidad, tradición e innovación.

Con estos nuevos reconocimientos, Lácteas Cobreros reafirma su liderazgo en Castilla y León y su apuesta continua por ofrecer quesos únicos, elaborados con excelencia y con una clara orientación al consumidor.