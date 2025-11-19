El Festival de Arte Urbano vuelve a la Torre del Valle que amplía su galería al aire libre

El municipio zamorano de La Torre del Valle organiza una nueva edición, la séptima ya, del Festival de Arte Urbano en el que se espera la participación de cinco artistas que ampliarán la galería de arte al aire libre. Un proyecto que se inició en el año 2017 con el fin de luchar contra la despoblación de este pueblo de apenas 125 habitantes, según los últimos datos oficiales de población.

La nueva edición tendrá lugar las jornadas de viernes 22, sábado 23 y domingo 24 y los artistas invitados son Tedi Skf, Gela Ramoss, Erik Frp y Poch que desarrollarán sus propuestas de pintura mural en La Torre del Valle y Asier Vera y Soen Bravo que estarán en Paladinos. En esta ocasión todos los murales serán en fachadas cedidas por los vecinos para la iniciativa municipal.

El Ayuntamiento ha apostado por este proyecto de dinamización turística, en el que a través del arte se pretende rescatar del olvido el patrimonio cultural, etnográfico y natural de los pueblos. “La idea es crear oportunidades para asentar la población existente y animar a nuevos pobladores a establecerse y activar sus negocios en el municipio. De momento, no tenemos más población, pero al menos, sí más visitantes”, explica la alcaldesa, Alicia Nefzi quien anima a los emprendedores a poner en marcha sus negocios en el pueblo, en torno a este proyecto que cuenta ya con 46 murales en los pueblos de La Torre del Valle y Paladinos.

Mural "Silencio que suspira" que se inaugura el próximo domingo. / E. P.

Programación prevista

La programación prevista arranca el viernes a las 18 horas en que comenzarán a realizar los primeros trazos de sus obras; el sábado continuarán con las pinturas murales, de 10 a 18 horas; y continuarán en la jornada del domingo en ese mismo horario de 10 a 18 horas.

El domingo este año como novedad se tiene prevista una cata misteriosa en parejas para todos, en el teleclub y a las 13:00 horas, tendrá lugar la inauguración del mural del Pacto de Estado contra la Violencia de Género “Silencio que suspira”, realizado por Gela Ramoss en la Plaza de Trinquete.