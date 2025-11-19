Bienestar animal
Denuncian el uso de animales vivos en la "subasta" de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
Una protectora exige a la Junta que investigue y compruebe lo ocurrido en enero tras diez meses de la petición y se queja del silencio al Procurador del Común
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) presentó un escrito a principios de año ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, solicitando que determine si se vulneró la legislación vigente en materia de protección animal durante una subasta celebrada el 19 de enero en Olmillos de Valverde, "en la que presuntamente se utilizaron animales vivos, concretamente gallos, gallinas, un conejo y un cerdito".
En su escrito, ANPBA invocó la Ley de Protección Animal de Castilla y León, destacando el artículo que prohíbe "someter a los animales a prácticas que les puedan producir padecimientos", y el que también establece la prohibición de utilizar animales vivos en espectáculos, fiestas y otras actividades que impliquen sufrimiento o los hagan objeto de tratamientos antinaturales. La asociación también citó igualmente el Código Civil, que reconoce a los animales como "seres vivos dotados de sensibilidad", excluyendo su cosificación en el ordenamiento jurídico español.
Las pretensiones formuladas por ANPBA en su denuncia administrativa se centran en que la Delegación Territorial inicie una actividad de investigación y comprobación suficiente de los hechos denunciados, con el objetivo de constatar si se ha producido una conducta irregular que pudiera requerir una respuesta administrativa. En concreto, ANPBA solicita que se determine oficialmente si la presunta utilización de animales vivos en la subasta vulneró la legalidad vigente.
Ante la falta de respuesta por parte de la Delegación Territorial, ANPBA presentó una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León, quien admitió la reclamación a trámite. La asociación fundamentó su queja en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación de la Administración de resolver expresamente las denuncias presentadas y notificarlas a los interesados. ANPBA subraya que ostenta legitimación activa en todo procedimiento administrativo en el que estén afectados animales, lo que refuerza su derecho a obtener una resolución.
Han transcurrido diez meses desde la presentación de la denuncia, y ANPBA continúa a la espera de que la Junta de Castilla y León dicte resolución y se la notifique formalmente. La asociación mantiene su postura contraria a la utilización de animales en subastas, festejos y otros eventos, y realiza de forma constante denuncias administrativas y quejas ante las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el bienestar de los animales.
