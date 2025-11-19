Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas

Un vecino de Benavente fue atropellado y después golpeado con saña en el barrio de las Malvinas la pasada noche. El suceso se produjo pasadas las ocho de la tarde y movilizó efectivos de la Guardia Civil. La víctima, un vecino de Benavente, recibió numerosos golpes en la cabeza tras ser derribado por el vehículo. Cuatro individuos bajaron del vehículo y le habrían propinado numerosos golpes con varas.

Poco después los autores de la agresión huyeron de la zona y dejaron el coche en un vado, en otro punto de la ciudad, según ha podido saber este periódico. El herido fue trasladado al Hospital de Benavente donde fue atendido de las heridas. Recibió el alta varias horas después.

El incidente provocó una gran concentración de allegados del herido en la sala de espera de urgencias del hospital benaventano, a la que se sumaron familiares de otras personas accidentadas en un siniestro vial ocurrido en la zona. La Guardia Civil permaneció en el hospital para garantizar la seguridad con apoyo de la Policía Local.

Los autores de la agresión, que fue denunciada, habrían sido identificados por el herido y sus familiares. Serían residentes de una localidad al norte de La Bañeza. La Guardia Civil está investigando la agresión y la identidad de los autores, al igual que la titularidad del coche abandonado, que fue hallado por la Policía. El equipo científico de la Guardia Civil ha examinado su interior y tomado huellas. El motivo inicial y aparente de la agresión podría estar relacionado con una broma infantil con petadros que relacionaría al herido con los agresores.