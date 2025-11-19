El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: "La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad"

El alcalde Burganes de Valverde, Christopher Ferrero, ha ratificado ante la jueza del puesto penal número 2 del Tribunal de Instancia de Benavente las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento tras el cambio de Gobierno municipal que llevaron al nuevo equipo a formular una denuncia ante la Fiscalía Provincial.

Ferrero afirmó que había descubierto las anomalías denunciadas en dos obras y el pago de facturas al cuñado de la exalcaldesa y diputada provincial, Atilana Martínez Mallado, tras tomar posesión, revisar documentación y constatar los hechos, y respondió a la jueza que la relación con Mallado, tía política, no era "ni mala ni buena, sino inexistente".

El alcalde, que respondió a las preguntas de los abogados de los investigados y al suyo, aclaró motu proprio a la jueza que la exalcaldesa no había dicho la verdad en su declaración en sede judicial sobre la obra de pavimentación de la calle San Isidro en Burganes de Valverde, uno de lo asuntos que motivan la instrucción judicial. Según Ferrero, la obra de esa calle no se había hecho antes de las elecciones, sino tras su celebración y en concreto entre el 28 de mayo, domingo de la cita electoral, y el 6 de junio, momento en que tomó posesión.

Un folio anexo

El alcalde también se refirió al hallazgo de una factura de 6.400 euros de trabajos varios girada por el cuñado de la exalcaldesa al que se había adjuntado un folio manuscrito con otro bolígrafo diferente. La factura daba cuenta de tareas realizadas en Olmillos de Valverde, pero en el folio anexo se referenciaban obras que correspondían a trabajos en diferentes puntos de Burganes de Valverde.

La de Christopher Ferrero fue la primera de una serie de declaraciones de testigos e imputados en el procedimiento, que se alargó hasta pasadas las tres de la tarde debido a la necesidad de parar al pasar a disposición judicial varios detenidos, algunos por casos de violencia de género.

La secretaria municipal precisó que las facturas entraban por vía electrónica, no en mano por nadie como declaró la exalcaldesa, y concretó que en la relativa al frontón de Olmillos de Valverde, Atilana Martínez, había urgido el pago ante el cambio de gobierno.

También como testigo declaró el exalcalde pedáneo de Olmillos, José María Zarza Cid, a quien la exalcaldesa atribuyó la mayoría de los trabajos encargados a su cuñado. Zarza precisó que le encargaba algunos, y otro se los ordenaba Atilana Martínez. A preguntas de la jueza explicó que estos encargos se hacían al cuñado de Martínez porque era del pueblo y por no andar llevándolos fuera, que no revisaba después esas tareas y en que el caso del cerramiento de las pistas de Olmillos vio que había un agujero y que echaban hormigón.

El constructor de las dos obras investigadas, David Furones, que compareció en calidad de investigado, rehusó responder a las preguntas de la jueza y de los abogados de las partes, incluyendo el suyo.

Por último, el ingeniero que certificó la obra de la calle San Isidro en Burganes, también investigado, aseguró que dio la obra por terminada tras hablar por teléfono con el constructor, del que se fiaba, y con la entonces alcaldesa.