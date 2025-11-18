Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El precio del alquiler en Benavente sube un 9,4% en ocho años mientras la oferta real escasea

El IPVA crece de manera sostenida en este periodo, aunque persiste la infrautilización del parque de arrendamiento con 1.500 viviendas vacías en la ciudad

Benavente ha registrado una variación positiva en el precio de la vivienda en alquiler durante ocho de los últimos diez años, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco del proyecto experimental del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA). El indicador, basado en fuentes tributarias del IRPF, refleja una evolución anual acumulada del 9,4% entre 2016 y 2023, con incrementos interanuales que oscilan entre el 0,3% y el 2,4%.

Pese a que el municipio cuenta con más de 1.500 viviendas vacías, según datos del INE, las agencias inmobiliarias locales advierten de una escasa oferta disponible para alquiler residencial. Esta paradoja entre el volumen de inmuebles desocupados y la limitada disponibilidad en el mercado activo no ha impedido que los precios hayan seguido subiendo de forma sostenida, lo que sugiere una desconexión entre el parque inmobiliario potencial y el mercado efectivo de arrendamiento.

En el caso de Benavente, el índice se calcula exclusivamente para municipios con más de 10.000 habitantes, lo que permite una desagregación precisa a nivel local, pero el indicador no proporciona niveles absolutos de precios, pero sí permite analizar la variación anual

Evolución de la serie

La serie histórica del IPVA para Benavente muestra que, tras dos años de descenso en 2014 (-0,3%) y 2015 (-0,7%), el mercado de alquiler inició una senda de crecimiento sostenido. En 2016, el índice subió un 0,5%, seguido de aumentos sucesivos en 2017 (0,4%), 2018 (0,8%), 2019 (2,1%), 2020 (1,5%) y 2021 (2,4%). Aunque en 2022 se registró una desaceleración con un incremento de solo 0,3%, el año 2023 cerró con una recuperación del 1,4%, consolidando la tendencia ascendente.

En comparación con la media nacional, Benavente presenta un comportamiento más moderado. Mientras que el IPVA para España alcanzó variaciones superiores al 2,5% en años como 2016, 2018, 2019 y 2022, el municipio zamorano mantuvo incrementos más contenidos. También frente a la media de Castilla y León, Benavente se sitúa por debajo en la mayoría de los ejercicios, salvo en 2021, cuando superó ligeramente el crecimiento regional (2,4% frente a 2,3%).

El IPVA se calcula a partir de los ingresos declarados por arrendamiento de vivienda habitual, complementados con datos catastrales sobre superficie, tipología y antigüedad. Desde 2021, el índice incluye tanto contratos existentes como nuevos, lo que permite una medición más representativa del mercado. La metodología emplea un modelo para estimar precios en viviendas que garantiza una alta fiabilidad estadística.

Este crecimiento sostenido del precio del alquiler contrasta con la situación estructural del parque inmobiliario local. La existencia de un elevado número de viviendas vacías añade una dimensión que podría influir en la evolución futura del índice, especialmente si se activan mecanismos de incorporación de estos inmuebles al mercado de alquiler.

El precio del alquiler en Benavente sube un 9,4% en ocho años mientras la oferta real escasea

