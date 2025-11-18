El Parque de Bomberos de Benavente neutraliza un nido de avispa velutina en Milles de la Polvorosa

El Parque de Bomberos de Benavente, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, llevó a cabo en la mañana de hoy una actuación de control de fauna invasora tras recibir un aviso del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. La alerta, registrada a las 10:26 horas, informaba del avistamiento de un nido de avispa asiática (Vespa velutina) en el término municipal de Milles de la Polvorosa.

El equipo de intervención se desplazó hasta la zona recreativa fluvial de la localidad, donde se localizó el nido en un ejemplar de chopo situado dentro del cauce del río. La ubicación del nido, en una posición elevada e inaccesible desde tierra firme, imposibilitaba su retirada física mediante métodos convencionales, como el corte del árbol o el uso de pértigas telescópicas.

Ante esta circunstancia, los bomberos optaron por aplicar una técnica de neutralización a distancia, consistente en el uso de una carabina de aire comprimido. Se efectuaron un total de 32 disparos con balines impregnados con veneno específico para himenópteros, con el objetivo de provocar el envenenamiento progresivo de los ejemplares adultos y la consiguiente desactivación del nido. Este método está orientado a minimizar riesgos para el entorno y evitar la dispersión de la colonia.

Un primer plano de un bombero disparando al nido de avispas. / B. B.

Simultáneamente, se notificó la intervención al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Dos agentes medioambientales se personaron en el lugar para verificar la actuación, documentar la localización del nido y establecer el seguimiento posterior conforme al protocolo autonómico de control de especies invasoras.

La intervención concluyó a las 12.58 horas, sin que se registraran incidencias adicionales. La avispa velutina, originaria del sudeste asiático, está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y su presencia representa un riesgo para la biodiversidad autóctona, especialmente para las poblaciones de abejas melíferas.