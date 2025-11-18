Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para "100.000 viajeros al año"

"Concordia de Benavente" es el nombre que llevará desde hoy la renovada estación de autobuses de Benavente. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy las instalaciones de la Estación de Autobuses de Benavente, en la que se han llevado a cabo por parte del Ejecutivo autonómico distintas obras de rehabilitación y modernización que han supuesto una inversión de más de un millón de euros.

"Llevará este nombre en recuerdo y memoria del tratado histórico que facilitó la unión de los reinos de León y Castilla en la persona de Alejandro III en 1230. Desde la Junta hemos invertido más de un millón de euros para una reforma integral de un complejo que estaba ya con casi 40 años, 38 exactamente, mejorando dársenas, andenes y cubiertas. Actualizando sus espacios interiores para adaptarlos a las nuevas necesidades. Se ha incrementado notablemente, por un lado, la visibilidad, así como su eficiencia energética y ambiental. Hay que decir que Benavente dispone de una estación moderna, que va a dar servicio a 56 rutas de autobús, que la Junta, además, ofrece gratis con la tarjeta Buscyl", explicó el presidente de la Junta.

En el centro, Alfonso Fernández Mañueco conversando con el responsable del proyecto de reforma. / E. P.

La Junta de Castilla y León ha dotado a Benavente de una estación de autobuses que asegura el presidente "dan servicio a 100.000 viajeros al año, incluidas las 56 rutas que el Ejecutivo autonómico ofrece de manera gratuita a través de la tarjeta Buscyl".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Modernización de la Junta de Castilla y León para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica, que cuenta con una dotación en torno a los 40 millones de euros en esta legislatura. Entre otras medidas, ya se han llevado a cabo las reformas de la estación de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo y Almazán; y continúan las obras de mejora en las estaciones de Valladolid y El Burgo de Osma.

Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que la Junta licitó la semana pasada el proyecto para renovar la Estación de Autobuses de Zamora, con lo que se dotará a la capital zamorana de unas instalaciones "modernas y funcionales, acordes con el desarrollo urbano de esta ciudad"

"Esfuerzo inversor" en Benavente

Señaló Fernández Mañueco en su visita que la renovada estación de autobuses de Benavente "es un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León con este municipio zamorano, para el que, a su vez, ha aumentado las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026". Entre otras partidas y sin entrar en detalles, el presidente ha destacado las destinadas a mejorar y ampliar el abastecimiento de aguas; la promoción de nuevas viviendas publicas para su venta; inversiones para los polígonos industriales de Villabrázaro y Puerta Noroeste de Benavente; o infraestructuras como el CEIP Fernando II o la Residencia de Personas Mayores de Benavente.

Visita a la estación de autobuses de Benavente del presidente de la Junta, acompañado del presidente de Diputación de Zamora y alcaldesa de Benavente. / E. P.

Tarjeta Buscyl

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado el éxito de la Tarjeta Buscyl desde su implantación hace cinco meses, una iniciativa que beneficia a más de 520.000 personas en Castilla y León y que ha permitido realizar 2,3 millones de viajes gratuitos en 2.600 rutas de la Comunidad. En la provincia de Zamora se han realizado más de 20.000 viajes gratuitos y se han emitido más de 36.000 tarjetas, de las cuales 4.200 corresponden a la localidad de Benavente.

Esta medida de éxito refleja la apuesta de la Junta "por una movilidad sostenible, a la vez que facilita el ahorro de las familias y genera oportunidades, especialmente en el medio rural".

El presidente de la Junta conversando con los responsables del kiosko de la estación de autobuses. / E. P.

La alcaldesa pide que no se supriman más líneas regulares

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, aprovechó su intervención para ser crítica con la reducción de frecuencias en las líneas de transporte regular. Explicó Asensio que "la renovación de esta estación de autobuses era una actuación necesaria para un servicio fundamental, que es un trabajo que responde a una necesidad real de nuestro municipio. Agradezco a la Junta de Castellón, al presidente Mañueco, su colaboración y esfuerzo para que esta infraestructura esté hoy a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones".

Puso en valor la colaboración institucional. "Cuando los ayuntamientos, la Diputación de Zamora y la Junta trabajan de la mano, compartiendo objetivos y sumando recursos, la ciudadanía recibe servicios de mayor calidad y ofrece soluciones más rápidas y eficaces a las necesidades del día a día. Este proyecto es un claro ejemplo de que la cooperación institucional funciona, que cuando se actúa con responsabilidad y visión común avanzamos. Ojalá se completara este esfuerzo con el del Gobierno de España para incrementar el número de frecuencias en las líneas de transporte regular o que al menos no suprimieran más".