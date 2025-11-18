IU Benavente pide explicaciones sobre la promoción del Puerta del Noroeste en la feria logística de Madrid

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha registrado un escrito dirigido al Ayuntamiento de Benavente en el que solicita información detallada sobre la participación del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) en la feria "Logistic & Industrial Build", celebrada los días 15 y 16 de octubre en Madrid. El evento, considerado el único especializado en edificación logística e industrial en España, acogió la presentación del polígono Puerta del Noroeste.

Durante la feria, el CTLB dispuso de un stand propio y material promocional como planos, con el objetivo de dar a conocer las características del polígono industrial y fomentar su comercialización. Según la documentación presentada, también asistió un técnico del Ayuntamiento, aunque no acudió ningún miembro del equipo de gobierno ni del Consejo de Administración del CTLB.

Esta ausencia fue objeto de crítica en el último Consejo de Administración del CTLB, celebrado el 13 de noviembre, donde el representante del grupo VOX expresó su malestar por no haber sido informado ni invitado a participar en la feria. Izquierda Unida recoge esta queja en su escrito y la incorpora como parte de su solicitud de explicaciones al equipo de gobierno.

El grupo municipal plantea una serie de preguntas dirigidas a conocer el balance de la participación en la feria. Entre ellas, solicita la valoración oficial del Ayuntamiento sobre la promoción del polígono, el número de contactos empresariales establecidos, el total de empresas a las que se presentó el proyecto, y cuántas parcelas fueron ofertadas, vendidas o han suscitado interés.

Asimismo, IU pregunta por el modelo de comercialización previsto para las parcelas del polígono Puerta del Noroeste, quién será el responsable de su gestión, y cuál será el precio por metro cuadrado.