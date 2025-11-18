Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 informa de un accidente de tráfico ocurrido en el kilétro 220 de la N-630 en el término de Villanueva de Azoague, en la desviación hacia Castropepe.

El accidente se ha producido por la colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo que circulaban por esta vía. Han solicitado asistencia para tres personas, todas ellas conscientes y que se quejan de contusiones, en principio leves.

Desde el 1-1-2 se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar para atender a los implicados en este siniestro.