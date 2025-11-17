Obras
La renovación de los paseos del cementerio de Benavente, adjudicadas al segundo intento
Una empresa de Zamora ejecutará en tres meses la pavimentación interior del recinto funerario por un presupuesto de 27.767 euros
El Ayuntamiento de Benavente ha formalizado la adjudicación de las obras de renovación de los paseos interiores del cementerio municipal tras licitar los trabajos por segunda vez tras una primera convocatoria que quedó desierta y adjudicar los trabajos a la zamorana Zapain Construcción y Servicios.
El contrato contempla la pavimentación de los caminos interiores del recinto funerario, incluyendo la demolición de las soleras existentes, la apertura de caja en el terreno de tránsito, la colocación de una nueva solera de hormigón armado de 10 centímetros de espesor y el adoquinado con piezas prefabricadas bicapa en color igual al existente. El plazo de ejecución previsto es de tres meses a partir del acta de replanteo.
La empresa seleccionada para llevar a cabo los trabajos ha sido la citada PYME con sede en Zamora, que presentó la única oferta recibida en el proceso de licitación. El importe total ofertado asciende a 27.767,08 euros con impuestos incluidos, siendo el valor sin impuestos de 22.948 euros. La adjudicación se ha realizado por considerar la propuesta como la más ventajosa en términos económicos y técnicos.
El presupuesto base de licitación se había fijado en 30.000 euros, con un valor estimado del contrato de 24.793,39 euros. La oferta adjudicataria supone una baja significativa respecto al presupuesto inicial, cumpliendo con los criterios de adjudicación establecidos, que ponderaban en un 70 % el precio ofertado y en un 30 % la ampliación del plazo de garantía. El acto de apertura de las ofertas económicas se celebró el 10 de octubre en el edificio administrativo del municipio, en sesión privada. La formalización del contrato quedó establecida entre el 7 y el 21 de noviembre.
