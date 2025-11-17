La nueva prospección arqueológica de la Sierra de Carpurias comienza por el yacimiento la Mina

Un equipo técnico ha iniciado este mismo lunes los trabajos de prospección arqueológica en el yacimiento de La Mina, en término de Arrabalde y en plena Sierra de Carpurias. Estos trabajos se centran en el desbroce de la zona. Se trata de una campaña de prospección que pretende poner al descubierto y describir las estructuras visibles del terreno, tanto de la Mina como del Marrón. La intervención, de carácter no invasivo, ha comenzado con la retirada de la cobertura vegetal que oculta muros y posibles restos, una maniobra previa imprescindible para poder observar y analizar con rigor las formaciones arquitectónicas existentes, según explica el presidente de Zamora Protohistórica, Óscar Rodríguez, asociación científica que lleva a cabo los trabajos en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

El desbroce se centra en la eliminación de la capa herbácea y la vegetación superficial, a veces más leñosa en algunas zonas en esta época, que impide ver la forma y morfología de los muros. En función del estado del suelo y de la climatología, esta primera fase ocupará entre dos y cuatro días para seguir con el estudio descriptivo de las estructuras afloradas.

Objetivo

"El objetivo es conocer mejor las estructuras sobre qué tipo de piedras se utilizan, qué tipo de materiales, si son más o menos regulares, la propia morfología y la tecnología de la estructura. Es decir, quitar la cobertura vegetal para ver la estructura arquitectónica que queremos estudiar. Sacaremos conclusiones del análisis de la propia estructura y con esos datos intentaremos avanzar hacia si eso que estamos estudiando tiene algún paralelismo en algún otro tipo de estructura, prerromana o romana, que nos ayude a entenderlo mejor, ya que no hay materiales arqueológicos que nos ayuden a adaptarlos", señaló Rodríguez.

La prospección en La Mina y El Marrón permitirá priorizar actuaciones que aporten información valiosa sin comprometer la integridad del terreno. "Además, la limpieza permitirá planificar intervenciones posteriores y elaborar recursos divulgativos que faciliten la visita y el conocimiento público del patrimonio".

La campaña se organiza con un equipo reducido en campo —en torno a cuatro personas— y apoyo de otros especialistas que son los encargados de procesar y analizar datos desde fuera. Los trabajos combinan la observación directa con la toma de fotografías planeadas para realizar, posteriormente, modelos 3D que se incorporarán al Museo Virtual del Patrimonio Arqueológico de Zamora. Estos modelos van a permitir conservar una cartografía visual del estado de los yacimientos y servirán como herramienta de trabajo para futuras comparaciones cuando la vegetación vuelva a crecer.

Entre las labores previstas, el registro fotográfico y la documentación de la morfología de los muros facilitarán secuencias constructivas. "Es complejo asignar una datación precisa solo a partir de la observación superficial, por lo que estos datos se usarán como base para plantear hipótesis comparativas a otras estructuras de la zona y con documentación previa".