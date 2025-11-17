Los "kilómetros solidarios" del Virgen de la Vega de Benavente ayudarán a niños que viven en guerras
El sábado, el colegio de Benavente celebra una marcha y carrera solidarias, abiertas a todo el público, para recaudar fondos para Save the Children
El colegio Virgen de la Vega de Benavente organiza para el próximo sábado día 22 una nueva edición de su marcha “kilómetros solidarios” en beneficio de la Organización No Gubernamental (ONG) Save the Children. Este año la recaudación está destinada a paliar el hambre infantil en las guerras activas. Con esta actividad el centro quiere fomentar en sus alumnos valores deportivos, educativos y solidarios que nos ayuden a construir un mundo mejor.
“Este año la recaudación se destinará a dos causas urgentes. Va a ir destinado este dinero a paliar la desnutrición infantil y también a ayudar a los niños que viven en guerra, que como sabéis hay muchos de estos niños que tampoco tienen muchas posibilidades”, explicó la docente Soraya Bécares. “
"Puede participar todo el que lo desee, no solamente es para alumnos y familias del colegio, sino para todos aquellos que quieran colaborar y aportar su granito de arena. Pues les esperamos aquí con los brazos abiertos para ayudar a los más necesitados”, añadió otro de los docentes, Luis Javier de Uña quien recordó que las inscripciones se podrán realiza el mismo sábado antes del inicio de las pruebas.
Dos categorías
La actividad consta de dos categorías. A las 16:30 horas en la primera categoría, saldrán los andarines, y a las 17:00 horas en la segunda categoría, los corredores.
El recorrido será por el centro de las calles de Benavente por un trayecto de aproximadamente dos kilómetros. La salida se establecerá en el patio del colegio y discurrirá por Benavente hasta la meta que estará en el patio del colegio de nuevo. “para que pueda participar todo tipo de personas, para andarines para aportar su granito de arena desde los más pequeños hasta los más mayores y para los corredores, para aquellos que se atreven a dar un pasito más y también tener una parte deportiva y educativa, no solamente la parte solidaria”.
Una vez llegados a la meta, habrá un tentempié a cargo de los colaboradores, para reponer fuerzas. También habrá un sorteo de material deportivo.
Los asistentes participarán en esta acción solidaria con la cantidad mínima de 1 euros por dorsal.
