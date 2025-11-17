La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo de inspección en la vía pública y en locales de ocio del centro de Benavente hasta pasadas las fiestas navideñas. Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Blanco ha recordado los datos del operativo en el que se decomisó droga y armas blancas a particulares y se formularon medio centenar de denuncias administrativas a personas físicas y algunos establecimientos.

El Subdelegado del Gobierno ha resaltado el éxito del operativo y ha dado por cumplido el objetivo tras los sucesos con heridos ocurridos los últimos fines de semana. Blanco ha anunciado un balance de este dispositivo después de las navidades y ha informado de que la semana pasada se mantuvo un encuentro con responsables de la hostelería benaventana.

El subdelegado ha precisado que ninguna acción de la Guardia Civil puede considerarse notable o sobresaliente sin la colaboración ciudadana, cuyo apoyo ha vuelto a pedir a la sociedad benaventana.