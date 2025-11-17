Sucesos
La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades
La Subdelegación del Gobierno califica de "éxito" el operativo de la madrugada del domingo y da por cumplido su objetivo
La Guardia Civil mantendrá el dispositivo de inspección en la vía pública y en locales de ocio del centro de Benavente hasta pasadas las fiestas navideñas. Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Blanco ha recordado los datos del operativo en el que se decomisó droga y armas blancas a particulares y se formularon medio centenar de denuncias administrativas a personas físicas y algunos establecimientos.
El Subdelegado del Gobierno ha resaltado el éxito del operativo y ha dado por cumplido el objetivo tras los sucesos con heridos ocurridos los últimos fines de semana. Blanco ha anunciado un balance de este dispositivo después de las navidades y ha informado de que la semana pasada se mantuvo un encuentro con responsables de la hostelería benaventana.
El subdelegado ha precisado que ninguna acción de la Guardia Civil puede considerarse notable o sobresaliente sin la colaboración ciudadana, cuyo apoyo ha vuelto a pedir a la sociedad benaventana.
