Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

La Subdelegación del Gobierno califica de "éxito" el operativo de la madrugada del domingo y da por cumplido su objetivo

La Guardia Civil mantendrá los controles en Benavente hasta pasadas las navidades.

La Guardia Civil mantendrá los controles en Benavente hasta pasadas las navidades. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo de inspección en la vía pública y en locales de ocio del centro de Benavente hasta pasadas las fiestas navideñas. Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Blanco ha recordado los datos del operativo en el que se decomisó droga y armas blancas a particulares y se formularon medio centenar de denuncias administrativas a personas físicas y algunos establecimientos.

El Subdelegado del Gobierno ha resaltado el éxito del operativo y ha dado por cumplido el objetivo tras los sucesos con heridos ocurridos los últimos fines de semana. Blanco ha anunciado un balance de este dispositivo después de las navidades y ha informado de que la semana pasada se mantuvo un encuentro con responsables de la hostelería benaventana.

Noticias relacionadas y más

El subdelegado ha precisado que ninguna acción de la Guardia Civil puede considerarse notable o sobresaliente sin la colaboración ciudadana, cuyo apoyo ha vuelto a pedir a la sociedad benaventana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
  2. Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
  3. Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación
  4. Cerca de 400 gatos, 20 voluntarios, y cero pienso municipal: así arranca Miradas Felinas en Benavente
  5. Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas
  6. La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días
  7. Catorce meses de espera y ningún semáforo ni paso peatonal en Fuentes de Ropel
  8. Uno de cada cinco vecinos de Benavente vive con menos de 10.000 euros al año

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "El sábado no se repitieron los sucesos de la última semana en Benavente, pero se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas"

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "El sábado no se repitieron los sucesos de la última semana en Benavente, pero se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas"

Devoción y encuentro en Congosta por las fiestas de San Martín

Devoción y encuentro en Congosta por las fiestas de San Martín

Setas raras y tóxicas protagonizan la clausura de las Jornadas Micológicas de Benavente

Setas raras y tóxicas protagonizan la clausura de las Jornadas Micológicas de Benavente

La renovación de los paseos del cementerio de Benavente, adjudicadas al segundo intento

Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas

Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas

Dos empresas asumen las obras de mejora en las pistas de Los Salados de Benavente

Dos empresas asumen las obras de mejora en las pistas de Los Salados de Benavente

Intervención doble de los Bomberos de Benavente por desprendimientos y rescate en un ascensor

Intervención doble de los Bomberos de Benavente por desprendimientos y rescate en un ascensor
Tracking Pixel Contents