Dos empresas asumen las obras de mejora en las pistas de Los Salados de Benavente

El Ayuntamiento ha formalizado la adjudicación de las obras previstas en el recinto deportivo de Los Salados para mejorar el estado de las instalaciones. El contrato, dividido en dos lotes, contempla la intervención sobre la pista 3 de tenis y el tratamiento de los espacios libres sin pavimentar que rodean la zona.

El primer lote, centrado en la consolidación de la pista 3, ha sido adjudicado a una empresa especializada en pavimentos por un importe de 11.845,90 euros, impuestos incluidos. La actuación se desarrollará sobre una superficie de 890 metros cuadrados de hormigón poroso tipo Dry-Quick, que presenta un notable deterioro en su acabado y problemas de permeabilidad. Las obras incluirán limpieza con hidrolimpiadora, reparación de fisuras, aplicación de tres capas de resina acrílica deportiva pigmentada y una capa protectora transparente, así como el repintado de las líneas de juego.

El segundo lote corresponde al saneado de aproximadamente 1.650 metros cuadrados de terreno sin pavimentar, situados en el perímetro del recinto. Esta zona, afectada por la proliferación de vegetación espontánea, será objeto de un tratamiento herbicida, desbroce, destoconado y regularización del terreno. El presupuesto base de licitación para el conjunto de las actuaciones ascendía a 29.550,15 euros, siendo el valor estimado sin impuestos de 24.421,61 euros.