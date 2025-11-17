Devoción y encuentro en Congosta por las fiestas de San Martín
La lluvia impide que salga la tradicional procesión por el entorno del templo parroquial
Los vecinos de Congosta de Vidriales han celebrado durante el fin de semana la fiesta del patrón San Martín. La celebración que sigue manteniendo los actos más tradicionales vinculados al oficio religioso, aunque este año la lluvia ha impedido que saliera la procesión de la imagen por el entorno de la iglesia parroquial.
Con el paso del tiempo esta fiesta patronal se ha convertido en un motivo de encuentro y jornada de convivencia para los vecinos y vecinas de la localidad y algunos oriundos que aprovechan el fin de semana para regresar a su pueblo de origen.
El santo, imagen de soldado-caballero con la capa, lucía respandeciente, engalanado con flores en el altar de la iglesia del pueblo.
Tras la liturgia los vecinos compartieron un aperitivo ofrecido, como viene siendo habitual, por el Coto de Caza La Peña de Congosta.
Continuó la jornada con la "churrascada" o parrillada por la tarde a cargo del Ayuntamiento de Congosta y con la participación de las familias del pueblo.
