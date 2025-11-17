Benavente se integra en el ‘Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y Municipios Limítrofes’ con el objetivo de seguir potenciando turísticamente el territorio, según explica la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento.

El ‘CIT de Zamora y Municipios Limítrofes’ es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de potenciar las poblaciones existentes en torno a la ciudad de Zamora y que "con frecuencia pasan desapercibidas para el visitante a pesar de que existe gran riqueza arquitectónica, cultural, gastronómica, de tradiciones y festejos populares".

La solicitud presentada por el Ayuntamiento Benavente, impulsada por la Asociación Cultural ‘Las Candelas’ de Benavente, supone la inclusión de la ciudad junto a otro dos municipios en la última Asamblea General, lo que aumenta la lista de municipios participantes en el ‘CIT de Zamora y Municipios Limítrofes’ por encima de la treintena.

Una de las actividades que organiza esta asociación es el ‘magosto’ que en esta edición 2025 se celebrará en la localidad de Montamarta el próximo domingo, 7 de diciembre, tomando el testigo de Moreruela de los Infanzones, sede del Magosto 2024. "Es un gran grupo, pero por desgracias no contamos con tanto presupuesto", señalan desde la Concejalía.