Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benavente se integra en el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora

La Concejalía de Turismo subraya la importancia para potenciar el patrimonio de la ciudad

Celebracion de Las Candelas, con la asociación que ha promovido la solicitud.

Celebracion de Las Candelas, con la asociación que ha promovido la solicitud. / E. P.

Eva Ponte

Benavente se integra en el ‘Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y Municipios Limítrofes’ con el objetivo de seguir potenciando turísticamente el territorio, según explica la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento.

El ‘CIT de Zamora y Municipios Limítrofes’ es una organización sin ánimo de lucro creada con el fin de potenciar las poblaciones existentes en torno a la ciudad de Zamora y que "con frecuencia pasan desapercibidas para el visitante a pesar de que existe gran riqueza arquitectónica, cultural, gastronómica, de tradiciones y festejos populares".

La solicitud presentada por el Ayuntamiento Benavente, impulsada por la Asociación Cultural ‘Las Candelas’ de Benavente, supone la inclusión de la ciudad junto a otro dos municipios en la última Asamblea General, lo que aumenta la lista de municipios participantes en el ‘CIT de Zamora y Municipios Limítrofes’ por encima de la treintena.

Noticias relacionadas y más

Una de las actividades que organiza esta asociación es el ‘magosto’ que en esta edición 2025 se celebrará en la localidad de Montamarta el próximo domingo, 7 de diciembre, tomando el testigo de Moreruela de los Infanzones, sede del Magosto 2024. "Es un gran grupo, pero por desgracias no contamos con tanto presupuesto", señalan desde la Concejalía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
  2. Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
  3. Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación
  4. Cerca de 400 gatos, 20 voluntarios, y cero pienso municipal: así arranca Miradas Felinas en Benavente
  5. Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas
  6. La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días
  7. Catorce meses de espera y ningún semáforo ni paso peatonal en Fuentes de Ropel
  8. Uno de cada cinco vecinos de Benavente vive con menos de 10.000 euros al año

Benavente se integra en el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora

Benavente se integra en el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora

Los "kilómetros solidarios" del Virgen de la Vega de Benavente ayudarán a niños que viven en guerras

Los "kilómetros solidarios" del Virgen de la Vega de Benavente ayudarán a niños que viven en guerras

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

La Guardia Civil mantendrá el dispositivo policial del fin de semana en Benavente hasta pasadas las navidades

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "El sábado no se repitieron los sucesos de la última semana en Benavente, pero se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas"

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "El sábado no se repitieron los sucesos de la última semana en Benavente, pero se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas"

Devoción y encuentro en Congosta por las fiestas de San Martín

Devoción y encuentro en Congosta por las fiestas de San Martín

Setas raras y tóxicas protagonizan la clausura de las Jornadas Micológicas de Benavente

Setas raras y tóxicas protagonizan la clausura de las Jornadas Micológicas de Benavente

La renovación de los paseos del cementerio de Benavente, adjudicadas al segundo intento

Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas

Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas
Tracking Pixel Contents