Dos bares multados en Benavente por invadir la calle y por no recoger el mobiliario de las terrazas

El Ayuntamiento ha incoado dos procedimientos sancionadores por infracciones relacionadas con la ocupación de la vía pública con terrazas vulnerando la ordenanza municipal. La Policía Local emitió sendos informes tras constatar la infracción.

En el primer, caso en un establecimiento del centro de la ciudad ubicado en la intersección de dos calles, los agentes denunciaron la presencia de sombrillas atornilladas al suelo y abiertas fuera del horario de funcionamiento del local, invadiendo parcialmente la calzada y dificultando el paso de personas y vehículos.

La Policía detectó también la instalación de una luminaria en forma de red de bombillas suspendida a unos cuatro metros de altura, cuya autorización no consta. Aunque permanecía apagada y no interfería con la circulación, su legalidad administrativa está en revisión. La infracción se considera grave por la instalación de elementos no autorizados y leve por la falta de recogida diaria del mobiliario.

El expediente incoado impone una sanción económica de 1.300 euros, desglosada en 500 euros por la infracción leve y 800 euros por la grave. Asimismo, ordena la retirada inmediata de las sombrillas que exceden el espacio autorizado.

El segundo procedimiento señala que durante una patrulla se observó la terraza de un bar completamente montada —con mesas, sillas, mesas altas y taburetes— a pesar de que el local se encontraba cerrado al público. Los elementos no estaban apilados ni retirados, ocupando la totalidad del espacio autorizado.

La infracción a la ordenanza denunciada por la Policía Local constituye una infracción leve por incumplimiento de la obligación de recogida diaria del mobiliario al término de la jornada. La sanción propuesta por este hecho asciende a 300 euros.