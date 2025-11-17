Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "El sábado no se repitieron los sucesos de la última semana en Benavente, pero se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas"

La Guardia Civil desarrolló un dispositivo especial de seguridad en la zona de ocio nocturno de Benavente la madrugada del sábado 15, con actuaciones tanto en vía pública como en el interior de cinco establecimientos. La operación comenzó a la una de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con un despliegue progresivo por los locales de ocio.

El operativo de la USECIC se produjo como respuesta a la alarma ciudadana generada tras los incidentes con armas blancas y heridas que se han sucedido en pubs del centro de la ciudad los últimos fines de semana.

El operativo estuvo dirigido por el Comandante Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Benavente y contó con la participación de cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, tres unidades de la especialidad Fiscal, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, un guía del Grupo Cinológico con perro detector de drogas, y el apoyo de dos patrullas de la Policía Local. En total, se movilizaron al menos medio centenar de agentes, según fuentes presenciales.

Tras el desarrollo del dispositivo, Ángel Blanco ha declarado que "no se produjo ningún incidente el sábado por la noche. Sin embargo, se realizaron nueve decomisos de drogas y tres de armas blancas que fueron incautadas a particulares dentro de establecimientos. Se llegaron a precintar cinco máquinas de tabaco y se formularon unas 50 denuncias administrativas por temas variados: tráfico, drogas, armas blancas, incumplimiento administrativo o denuncia administrativa. El dispositivo del sábado pasado no será igual de intenso todas las semanas, y después de navidad se hará un balance".

El objetivo, según el subdelegado, se ha conseguido, y es que "no se han repetido los sucesos, reyertas o agresiones con armas blancas que produjeron heridos en las últimas semanas. Además, sentencia que "ningún dispositivo se puede calificar de notable o sobre saliente sin la colaboración de los vecinos de Benavente".