Micología
Setas raras y tóxicas protagonizan la clausura de las Jornadas Micológicas de Benavente
Más de 130 especies coronan la muestra tras una salida al campo en Sanabria el sábado pasada por agua
La exposición micológica celebrada desde las siete de la tarde en el salón del artesonado del Parador Fernando II de Benavente ha puesto el broche final a las XVIII Jornadas Micológicas, que se han desarrollado desde el día 10 con actividades divulgativas, científicas y salidas al campo.
La muestra se ha podido completar con más de 130 especies recolectadas durante la excursión del sábado en Sanabria, una salida que inicialmente estaba prevista en la zona de la Carballeda y que se trasladó hacia el norte, aunque no dejó de llover en todo el día.
"No está siendo buena temporada. Primero no llovía, ahora no ha dejado de llover y viene una caída de las temperaturas. El sábado no fue el día ideal, pero aun así logramos recoger más de 130 especies", explicó el presidente de la asociación, José Miguel Juan.
A pesar de la lluvia, los 56 participantes lograron identificar ejemplares de alto interés micológico, como la tóxica Amanita Cesárea, la medicinal Trametes versicolor —conocida como “Cola de Pavo”— y un raro ejemplar de Leucopaxillus Candidus, “Cándida”, una seta comestible, grandes y parecida a una coliflor, poco habitual en la zona.
La jornada culminó con la exposición abierta al público, y mañana lunes está prevista la visita de escolares benaventanos al Parador para conocer de cerca las especies recolectadas y profundizar en su identificación y características.
Las XVIII Jornadas Micológicas han incluido además conferencias especializadas sobre los géneros Cantharellus, Lactarius y Tricholoma, talleres de identificación y una cena temática.
