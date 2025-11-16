Licitadas las obras de pavimentación de once viarios en Benavente para 2026

La Concejalía de Obras y Contrataciones del Ayuntamiento benaventano ha sacado a licitación la pavimentación de un total de once viarios en el año 2026 con un presupuesto base de 468.947 euros (387.559 euros sin impuestos). El contrato de obras se tramita por procedimiento abierto y con carácter urgente.

La memoria técnica programa las actuaciones en Camino del Calvario, Calle Cárnicas, Rotonda del Quijote, Rotonda Virgen de la Veguilla, Calle Cartagena de Indias, Plaza de la Soledad, Calle de San Antón, Calle Maragatos, Plaza del Obispo, Calle del Parque y Calle de la Fuente. El proyecto se enmarca en el Fondo de Cooperación y tiene como objetivo rehabilitar el firme de calzadas deterioradas.

El documento describe que en la actualidad la capa de rodadura existente en todos estos viales es de mezcla bituminosa sobre losa de hormigón, en mal estado, con grietas, fisuras y zonas parcheadas. Según la memoria, se han detectado blandones y colapsos del paquete de firme por asentamientos de la base, lo que requiere trabajos de saneo y rehabilitación.

Actuaciones

Entre las obras previstas para la mejora de estos viales figuran el fresado, de mezcla bituminosa, demolición y levantado de hormigón, excavación en cajeado de 40 centímetros, colocación de 25 centímetros de zahorra artificial, 15 centímetros de hormigón, riego de adherencia con emulsión y 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Además, se aplicará un geocompuesto formado por geotextil y geomalla para impedir el remonte de fisuras y mejorar la impermeabilización del pavimento. Finalmente, se pintarán las marcas viales horizontales.

Para minimizar las afecciones durante la ejecución, se prevé trabajar por medias calzadas cuando no sea posible desviar el tráfico. El presupuesto de ejecución material asciende a 325.680,21 euros. Con gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %) alcanza los 387.559,45 euros. Con impuestos, (21% de IVA) el presupuesto base de licitación se sitúa en 468.946,93 euros.

El plazo de ejecución es de tres meses, distribuidos en fases de demoliciones y fresado, saneo de blandones, pavimentación, pintura, remates y seguridad. El contrato exige una garantía definitiva del 5 % con plazo de constitución de un año. Los criterios de adjudicación se basan en la baja de precio (ponderación 70) y la ampliación del plazo de garantía (ponderación 30). Se aceptará factura electrónica, aunque no se utilizarán pedido ni pago electrónico. La apertura de ofertas económicas está fijada para el próximo día 27 de noviembre a las diez de la mañana. El plazo de presentación de ofertas concluye un día antes. n