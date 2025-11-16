Intervención doble de los Bomberos de Benavente por desprendimientos y rescate en un ascensor

Los Bomberos del Parque de Benavente llevaron a cabo ayer dos actuaciones en el casco urbano, en la Calle Ronda del Toril y en la Calle Santo Domingo. A las 11:46 horas, la Policía Local alertó de la caída de escombros en varias viviendas situadas en la Calle Ronda del Toril. El aviso movilizó a los efectivos del Parque de Bomberos, que al llegar al lugar constataron la existencia de zonas con riesgo de desprendimiento en al menos dos inmuebles. Se procedió al saneamiento inmediato de las áreas afectadas, actuando sobre la fachada y la cumbre de una de las viviendas, donde se habían desprendido materiales de construcción. En otra de las edificaciones, los bomberos estabilizaron el alero, que presentaba varias tejas sueltas como consecuencia del impacto de los escombros.

Una vez aseguradas las estructuras, se realizó la retirada completa de los materiales caídos sobre la vía pública, seguida de una limpieza exhaustiva del entorno para restablecer las condiciones de seguridad. Durante la inspección, los bomberos detectaron una grieta de consideración en uno de los edificios afectados, lo que podría indicar un riesgo estructural potencial. Esta circunstancia fue comunicada a la Policía Local, que trasladará el informe al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento para su evaluación técnica.

«La prioridad fue asegurar la zona y valorar si el estado del edificio podía comprometer la seguridad de los vecinos», indicó un portavoz del Parque de Bomberos, subrayando la necesidad de una revisión técnica especializada por parte de los servicios municipales.

La segunda intervención se produjo a las 14.43 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 solicitó la presencia de los bomberos en la Calle Santo Domingo. Parte del equipo médico del Soporte Vital Avanzado había quedado encerrado en un ascensor bloqueado entre la planta baja y la primera. Los bomberos accedieron al habitáculo y lograron liberar a una profesional sanitaria que se encontraba atrapada en el interior.

Tras el rescate, el ascensor fue dejado en modo fuera de servicio y se dio aviso a la empresa mantenedora para su revisión. Según fuentes del Parque de Bomberos, la operación se desarrolló con rapidez y sin incidencias, y la persona afectada se encontraba en buen estado físico tras el incidente.