Sucesos
Benavente blindado de madrugada: medio centenar de agentes inspeccionan locales y decomisan drogas y armas blancas
Un operativo conjunto de Guardia Civil y Policía supervisa cinco pubs y formula medio centenar de denuncias tras los incidentes de los tres fines de semana anteriores
La Guardia Civil desarrolló un dispositivo especial de seguridad en la zona de ocio nocturno de Benavente esta madrugada, con actuaciones tanto en vía pública como en el interior de cinco establecimientos. La operación comenzó a la una de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con un despliegue progresivo por los locales de ocio.
El operativo de la USECIC se produce como respuesta a la alarma ciudadana generada tras los incidentes con armas blancas y heridas que se han sucedido en pubs del centro de la ciudad los últimos fines de semana.
El operativo estuvo dirigido por el Comandante Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Benavente y contó con la participación de cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, tres unidades de la especialidad Fiscal, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, un guía del Grupo Cinológico con perro detector de drogas, y el apoyo de dos patrullas de la Policía Local. En total, se movilizaron al menos medio centenar de agentes, según fuentes presenciales.
Durante el desarrollo del dispositivo no se registraron incidentes, y se realizaron nueve decomisos de sustancias estupefacientes y la incautación de tres armas blancas. Asimismo, se procedió al precinto de cuatro máquinas expendedoras de tabaco por presuntas irregularidades administrativas, y se formularon cincuenta denuncias por infracciones a distintas normativas, incluyendo legislación sobre consumo, tenencia de sustancias, seguridad ciudadana y orden público, según ha informado la Guardia Civil.
