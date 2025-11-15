Un joven de 23 años, rescatado en un viaducto de la A-6 en Benavente tras un intento de precipitación

Tres agentes de la Policía Local evitaron ayer que un joven se precipitara a la autovía A-6 desde el viaducto que conecta con el enlace a la carretera N-630 hacia San Cristóbal de Entreviñas. A las 13:16 horas de la tarde de ayer, el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una alerta telemática sobre la presencia de un joven encaramado al viaducto.

La comunicación se produjo tras varios avisos de conductores que circulaban por la zona y observaron que el individuo había superado la barandilla de seguridad del puente, permaneciendo en una posición de alto riesgo.

Ante la gravedad de la situación, se activó de inmediato un indicativo de la Policía Local de Benavente, compuesto por un Oficial y dos agentes, que se desplazaron al lugar en vehículo patrulla. A su llegada, los efectivos localizaron al joven sobre la acera del puente, apoyado en la barandilla exterior y sin responder a las interpelaciones verbales que le dirigieron los agentes. La actitud del joven, que permanecía en silencio y sin realizar movimientos, fue interpretada como indicio de riesgo inminente.

Movimiento brusco

En un momento repentino, el joven realizó un movimiento brusco y se abalanzó hacia el exterior del puente, sobrepasando por completo la barandilla de protección. La rápida reacción de los tres agentes permitió que lograran sujetarlo en el aire, evitando su caída desde una altura considerable. Los policías consiguieron inmovilizarlo sobre la acera del viaducto, manteniéndolo en posición segura mientras trataban de tranquilizarle verbalmente, en espera de la llegada de los servicios sanitarios.

Pocos minutos después se personó en el lugar una ambulancia de emergencias, cuyos profesionales procedieron a la atención inicial del joven. Previamente, los agentes realizaron un registro corporal externo en el interior del vehículo patrulla, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las partes implicadas en la intervención. El joven fue trasladado en primera instancia al Complejo Asistencial de Benavente y, posteriormente, derivado al hospital de Zamora para una valoración especializada en salud mental.

El Ayuntamiento de Benavente ha hecho público el "agradecimiento institucional y el reconocimiento público a los tres agentes intervinientes, destacando su profesionalidad, coordinación y compromiso con la protección de la ciudadanía".