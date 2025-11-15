IU denuncia un gasto de 155.000 euros en el depósito de la Mota de Benavente sin ejecutar el mirador previsto

El Grupo Municipal Izquierda Unida ha reprobado públicamente la inversión de 155.173,05 euros realizada por el Ayuntamiento de Benavente en el antiguo depósito de agua de La Mota, sin que se haya materializado el mirador turístico inicialmente proyectado. La formación ha emitido un comunicado en el que cuestiona la gestión del equipo de gobierno y exige explicaciones sobre las obras efectivamente ejecutadas.

El proyecto original tenía como objetivo transformar el depósito en una infraestructura turística integrada en el entorno, concretamente un mirador-observatorio. La actuación estaba valorada en 588.000 euros y contaba con una subvención de 60.000 euros de la Junta de Castilla y León, que se perdió "por incumplimiento de plazos". Además, se había previsto una ayuda específica de 146.000 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de La Mota, mientras que el Ayuntamiento asumiría 374.000 euros del coste total.

El contrato de ejecución fue formalizado el 24 de junio de 2024 con la empresa adjudicataria Zacosal Construcciones, por un importe de 572.163,44 euros y un plazo inicial de cinco meses. Las obras comenzaron en noviembre de 2024, pero durante las tareas de excavación se hallaron restos arqueológicos de la Edad de Hierro. Como consecuencia, el 20 de febrero de 2025 la Junta de Gobierno Local aprobó una modificación del contrato, incrementando su importe en 31.969,81 euros para incluir partidas de excavación, documentación y estudio arqueológico, conforme al informe de la dirección de obra.

Prórroga

En julio de 2025, la Junta de Gobierno Local concedió una prórroga de cuatro meses a la empresa, fijando la nueva fecha de finalización para el 12 de octubre. Sin embargo, en septiembre, ante la imposibilidad de cumplir los plazos, la empresa abandonó la obra. El equipo de Gobierno decidió entonces destinar la partida no ejecutada del mirador a otras actuaciones proyectadas para la reforma y ampliación del albergue de peregrinos, al estar incluidas en el mismo eje del Plan de Sostenibilidad.

Izquierda Unida plantea interrogantes sobre el grado de ejecución del proyecto, preguntando si se han realizado intervenciones en las vigas, pilares y fisuras de la infraestructura, así como si se ha ejecutado la cimentación para la estructura exterior del depósito. La formación considera que las obras realizadas podrían servir en caso de que el proyecto se retome en el futuro, lo que requeriría una nueva licitación para completar las unidades de obra pendientes.

A fecha 13 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento ha aprobado y abonado seis certificaciones correspondientes a la “Rehabilitación del Depósito de la Mota e implantación de núcleo de comunicaciones”. "El total abonado asciende a 155.173,05 euros, sin que Benavente disponga del mirador proyectado en el antiguo depósito de agua de La Mota", sostiene el portavoz municipal de IU.