Benavente lanza la licitación para una plataforma turística inteligente con fondos europeos

El Ayuntamiento de Benavente ha publicado la licitación de un contrato mixto de servicios y suministro para la creación de un “Destino turístico digital inteligente”, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través del programa Next Generation EU.

El contrato tiene un valor estimado de 67.400 euros (sin impuestos) y un presupuesto base de licitación de 81.554 euros (IVA incluido). La duración prevista para la ejecución del proyecto es de cuatro meses, y no se contempla su división en lotes debido a la interdependencia técnica de las prestaciones. La prestación principal corresponde a servicios, aunque incluye también suministro de hardware.

El objeto del contrato es el diseño, implantación, puesta en marcha, garantía y soporte de una plataforma tecnológica que integre contenidos turísticos, cartelería digital y asistentes basados en inteligencia artificial generativa. Además, se contempla el suministro, instalación y mantenimiento de tótems interactivos en puntos estratégicos del municipio, destinados a ofrecer información turística a visitantes y residentes.

La iniciativa se enmarca en el Componente 14 del Plan de Recuperación, centrado en la modernización y competitividad del sector turístico, dentro del eje de inversión "Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad". El proyecto forma parte del subproyecto "Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos", aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo el 14 de septiembre de 2022.

Entre los objetivos específicos del contrato se encuentran: mejorar la experiencia del visitante, facilitar la interacción autónoma con los recursos turísticos, ofrecer herramientas de análisis y gestión a los responsables municipales, y aumentar la visibilidad del patrimonio local mediante contenidos digitales accesibles y multilingües. El sistema deberá ser escalable, interoperable, y garantizar su disponibilidad.

La plataforma incluirá módulos como un gestor de contenidos centralizado (CMS), un sistema de gestión integral de oficinas de turismo, un planificador de viajes con IA, un CRM, herramientas de inteligencia de negocio (BI), y un módulo de cartelería digital. Como mejora valorable, se contempla la integración de un chatbot inteligente multilingüe, basado en tecnologías como ChatGPT, para responder consultas turísticas.

El procedimiento de adjudicación será abierto, con tramitación ordinaria y presentación electrónica de ofertas a través Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 28 de noviembre y la apertura de las ofertas económicas tendrá lugar durante la mañana del 1 de diciembre.