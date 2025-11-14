IU Benavente denuncia la escasa Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento para 2025

La agrupación local de Izquierda Unida en Benavente ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo a la Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por el Ayuntamiento para el año 2025. Según el documento, la oferta contempla únicamente ocho plazas, de las cuales dos corresponden a promoción interna, lo que implica un incremento neto de solo seis nuevos efectivos en la plantilla municipal.

Izquierda Unida considera que esta cifra refleja una prioridad limitada del equipo de gobierno hacia el empleo público de calidad, al no apostar por procesos de selección basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. En su lugar, señalan que se continúa recurriendo a contrataciones temporales, lo que, según el comunicado, favorece la consolidación de trabajadores mediante vías no competitivas.

La formación recuerda que, pese a los recientes procesos de estabilización, aproximadamente la mitad del personal laboral del Ayuntamiento aún no tiene condición de fijo. En este contexto, IU subraya que la OEP representa una oportunidad para regularizar muchas de estas plazas mediante oposición o concurso-oposición, pero advierte que se están tomando decisiones que perpetúan redes de clientelismo, lo que, según afirman, repercute negativamente en la calidad de los servicios públicos.

Uno de los ejemplos destacados en el comunicado es la plaza vacante de Jefe de la Policía Local, que lleva sin cubrirse desde hace tres años. Izquierda Unida denuncia que el concejal José Manuel Salvador se ha negado reiteradamente a incluir esta plaza en la OEP, ejerciendo él mismo de forma "de facto" dicha jefatura, lo que consideran una anomalía administrativa.

Asimismo, se señala la ausencia de convocatoria para la plaza de Jefe del Parque de Bomberos, que actualmente se encuentra en una situación precaria. El responsable actual habría sido nombrado sin proceso selectivo y no ostenta la condición de Agente de la Autoridad, al tratarse de personal laboral, lo que limita sus funciones en el marco legal vigente.

Finalmente, Izquierda Unida recuerda “las declaraciones del señor Salvador cuando estaba en la oposición, en las que exigía la cobertura de todas las plazas vacantes”. La agrupación contrasta estas afirmaciones con lo que consideran una inacción desde que asumió responsabilidades de gobierno, calificando su gestión como incoherente con sus anteriores demandas.