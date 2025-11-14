El concejal Fernando Marcos denuncia ante la AEPD una posible vulneración de datos en el Ayuntamiento de Benavente

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Fernando Marcos Rodríguez, ha presentado una reclamación formal ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una presunta vulneración de la confidencialidad en el tratamiento de información administrativa de sus datos personales.

Según se detalla en el documento remitido a la AEPD, los hechos se remontan al 13 de octubre de 2025, fecha en la que el concejal solicitó información relativa al mercadillo municipal mediante el registro de entrada. No obstante, el 11 de noviembre, Marcos tuvo conocimiento de que dicha documentación fue entregada a Manuel Burón, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien no era el solicitante ni pertenece al mismo grupo político.

El edil socialista sostiene que la información fue posteriormente reenviada por Burón a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, quien finalmente se la remitió a él por correo electrónico. Esta cadena de transmisión, según la denuncia, se habría producido al margen de los cauces administrativos establecidos, lo que podría haber comprometido la confidencialidad y la integridad de los datos solicitados.

Infracción de la normativa

En su escrito, Fernando Marcos argumenta que esta actuación podría constituir una infracción de la normativa vigente en materia de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Señala posibles vulneraciones de los principios de limitación de la finalidad, minimización de datos, integridad y confidencialidad, así como del deber de confidencialidad recogido en la ley orgánica

Además de la reclamación ante la AEPD, el concejal ha presentado una queja formal dirigida a la alcaldesa del Ayuntamiento de Benavente en la que solicita que se le remita la respuesta oficial y completa a su solicitud original, así como que se ponga el incidente en conocimiento del responsable de Protección de Datos del Ayuntamiento.

Entre las peticiones incluidas en la queja, el concejal exige recibir copia digitalizada del informe que emita el responsable de Protección de Datos tras analizar el incidente, así como de la comunicación oficial que acredite que el hecho ha sido puesto en su conocimiento. Marcos también se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas en defensa de sus derechos como miembro electo de la corporación municipal.

“Este incidente no solo vulnera un derecho básico de los representantes municipales, sino que pone en entredicho la gestión interna y la seguridad de la información en el Ayuntamiento de Benavente”, ha afirmado Marcos. “Los concejales tenemos la obligación de fiscalizar la acción del gobierno local, y para ello es indispensable que los cauces de comunicación sean formales, seguros y respetuosos con la ley”.

El Grupo Municipal Socialista considera este hecho grave y exige una revisión de los procedimientos internos de remisión de documentación para garantizar la transparencia, la legalidad y el respeto institucional entre los miembros de la Corporación Municipal.