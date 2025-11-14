ADIBE detecta siete posibles casos de diabetes sin diagnosticar en su campaña de cribado

La Asociación de Diabéticos de Benavente (ADIBE) ha llevado a cabo su campaña habitual de detección precoz de la diabetes en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que este año se desarrolla bajo el lema "Diabetes y bienestar laboral". La actividad se enmarca dentro de la XXV Semana de la Diabetes organizada por la entidad.

Durante la jornada matinal, voluntarios de ADIBE realizaron un total de 220 glucemias —análisis de glucosa en sangre— en una carpa informativa instalada en la Plaza de Santa María. El objetivo principal de esta iniciativa fue identificar posibles casos de diabetes tipo 2 no diagnosticados, una condición que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, puede permanecer oculta durante largos periodos en aproximadamente la mitad de los afectados.

De las pruebas realizadas, 185 correspondieron a personas sin diagnóstico previo de diabetes. Entre ellas, se detectaron 7 posibles nuevos casos con niveles de glucosa superiores a los considerados normales por la OMS. Los voluntarios de ADIBE recomendaron a estas personas —todas mayores de 65 años— acudir a su médico de Atención Primaria para confirmar o descartar el diagnóstico mediante pruebas clínicas adicionales.

Además, 35 personas con diabetes conocida se sometieron voluntariamente a la prueba. De ellas, 7 presentaron cifras alteradas de glucosa en sangre, lo que indica un posible mal control de la enfermedad. ADIBE constató que muchas de estas personas carecen de información básica sobre el manejo diario de la diabetes, especialmente en lo relativo al autocontrol glucémico.

La asociación también ha denunciado la situación asistencial en el Complejo Asistencial de Zamora, donde permanecen vacantes las plazas de dos endocrinos. Desde el pasado mes de agosto, se ha suspendido la atención especializada a pacientes con diabetes en el Centro de Especialidades de Benavente, lo que ha generado numerosas quejas entre los afectados. En algunos casos, la espera para obtener una cita con el endocrino en Zamora supera el año y medio.

La XXV Semana de la Diabetes concluirá esta tarde con una charla titulada "Estrategias para reducir el consumo de azúcar sin perder el placer de comer", impartida por la dietista-nutricionista Alba Donado. El evento tendrá lugar a las 20:00 horas en el Parador de Turismo de Benavente.