Un herido en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Villabrázaro
Un varón de 61 años ha sido trasladado en ambulancia
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido en Villabrázaro con sentido a Madrid y se ha saldado con una persona herida.
Todo ha ocurrido pasadas las 9 y media de la mañana, momento en el que el servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León recibe el aviso de una colisión entre un camión y un turismo en el punto kilométrico 271 de la A-6. Como consecuencia del choque de los dos vehículos ha resultado herido un hombre de 61 años que ha sido trasladado al centro sanitario.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl.
- Una pelea multitudinaria en Benavente termina con un herido hospitalizado
- Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas
- Los dos ocupas condenados en Benavente por usurpación de una vivienda entregan las llaves
- Amenazó a varios niños cerca de Benavente y pinchó las ruedas de sus bicicletas, pero el delito ha prescrito
- La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días
- Golpeó a un guardia civil en Benavente 'sin saber que lo era': ha sido absuelto del delito de atentado
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- La Junta invierte 120.000 euros para dotar de comedor escolar al colegio Fernando II de Benavente