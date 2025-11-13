Un herido en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Villabrázaro

Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido en Villabrázaro con sentido a Madrid y se ha saldado con una persona herida.

Todo ha ocurrido pasadas las 9 y media de la mañana, momento en el que el servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León recibe el aviso de una colisión entre un camión y un turismo en el punto kilométrico 271 de la A-6. Como consecuencia del choque de los dos vehículos ha resultado herido un hombre de 61 años que ha sido trasladado al centro sanitario.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl.