Logística
El Consejo de Administración del CTLB aprueba los presupuestos de 2026 y destaca su solidez financiera
La sociedad Centro Benaventano de Transportes presenta un resultado previsto de 477.387 euros y una inversión de 1,5 millones para el próximo ejercicio
El Consejo de Administración de la sociedad municipal Centro Benaventano de Transportes (CTLB), ha presentado los presupuestos correspondientes al ejercicio 2026, en los que se contempla un importe neto de la cifra de negocios de 1.870.597 euros, así como un resultado del ejercicio estimado en 477.387 euros. Además, se ha informado de un préstamo pendiente de 586.218 euros, una previsión de inversiones por valor de 1.500.000 euros y una liquidez estimada a finales del próximo año de 1.197.356 euros.
También se han dado a conocer las cuentas correspondientes al cierre del tercer trimestre del presente año, con fecha 30 de septiembre de 2025. En ellas, se destaca un importe neto de la cifra de negocios de 1.402.948 euros y un resultado del ejercicio acumulado de 418.137 euros, lo que refleja una evolución positiva respecto a ejercicios anteriores.
En el turno de ruegos y preguntas, el gerente del CTLB, Fernando Pérez, ha reiterado la necesidad de potenciar el uso del Edificio Centro de Negocios, con el objetivo de maximizar su aprovechamiento como infraestructura estratégica. Asimismo, ha insistido en la importancia de avanzar en el proyecto de creación de un nuevo aparcamiento de camiones, que permita mejorar la operatividad del centro y responder a la creciente demanda logística.
La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Javier Prada, han expresado “su reconocimiento a la dirección del CTLB y a su plantilla por la celeridad y disposición mostradas para habilitar el Edificio Centro de Negocios como espacio de acogida para las personas afectadas por los incendios que asolaron diversas zonas durante el pasado verano”, según el comunicado difundido tras la reunión del consejo de administración.
