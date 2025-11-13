Cerca de 400 gatos, 20 voluntarios, y cero pienso municipal: así arranca Miradas Felinas en Benavente

La Asociación de Voluntarios Miradas Felinas, la única registrada oficialmente y reconocida en Benavente dedicada a la gestión ética de colonias felinas, se ha presentado oficialmente junto al único punto de refugio que existe en la ciudad; un viejo contenedor de vidrio con un hueco que hace las veces de puerta y es accesible a todo tipo de animales. Está ubicado en el camino de la ría, junto a una antigua fábrica de harinas. No hay más en la ciudad.

Aunque este acto de presentación marca el inicio oficial de una organización que busca dar respaldo legal y estructura a años de trabajo voluntario en la gestión de colonias felinas, su puesta de largo ha estado trufada de críticas al Ayuntamiento, del que no ha recibido todo el respaldo municipal deseable, al punto que los voluntarios han tenido que constituirse en asociación para poder afrontar los problemas con otro enfoque. Ahora, como tal asociación, reclama a la Administración local que cumpla la legislación vigente, que reserva un papel muy preciso y de obligado cumplimiento a los ayuntamientos.

La constitución de Miradas Felinas responde a la necesidad de consolidar una labor que, hasta ahora, se ha sostenido exclusivamente por el esfuerzo de personas voluntarias, según ha explicado su presidenta, Diana Domínguez. La asociación pretende acceder a ayudas, subvenciones y donaciones, y actuar con transparencia y eficacia en la atención a gatos callejeros.

El único refugio para gatos que existe en la ciudad es un contenedor de vidrio en el camino de la ría. / J. A. G.

Actualmente, Miradas Felinas es la primera y única asociación reconocida en Benavente dedicada a la gestión ética de colonias felinas. Esta exclusividad permite coordinar actuaciones, aplicar correctamente el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) y colaborar directamente con el Ayuntamiento y la ciudadanía.

Entre los principales problemas a los que se enfrenta la asociación, Miradas Felinas señala la escasez de recursos frente a un elevado número de felinos. Se estima que hay entre 300 y 400 gatos en colonias controladas o en proceso de control, cuya atención recae casi por completo en los voluntarios.

Un local de un metro por un metro

La aplicación incorrecta del método CER en algunos casos ha generado gastos innecesarios al Ayuntamiento y ha comprometido el trabajo de los voluntarios. La asociación busca implementar un control real y ético de las colonias.

Otro reto es la falta de apoyo material. Según Miradas Felinas, el Ayuntamiento no aporta ni pienso ni comida húmeda, lo que deja la alimentación de los animales exclusivamente en manos de los voluntarios. La asociación solicita una colaboración estable y proporcional y no deja de recordar que hay una normativa que el Ayuntamiento tiene que cumplir.

El local municipal cedido en la Avenida Luis Morán, aunque representa un avance, resulta insuficiente en espacio y condiciones. De un metro por un metro, carece de agua, luz y medidas de higiene, lo que limita su uso para almacenamiento o recuperación veterinaria temporal. Por ello, la asociación reclama una mejora de las instalaciones o la búsqueda de un espacio adecuado.

Miradas Felinas también ha denunciado la carencia de recursos para el mantenimiento de colonias. La construcción de refugios, limpieza y acondicionamiento se realiza con medios propios. Los voluntarios compran mantas, dispensadores y materiales de limpieza sin ayuda institucional de ningún tipo.

Un cartel reza en la antigua harinera reza: Colonia felina gestionada por el Ayuntamiento de Benavente. / J. A. G.

La composición de la asociación incluye alrededor de 20 voluntarios y voluntarias, con expectativas de crecimiento. Cada integrante contribuye con tiempo, recursos, atención o difusión, en una estructura abierta a nuevas incorporaciones.

En la actualidad, la asociación atiende 41 colonias felinas registradas, distribuidas por distintos puntos del municipio. Estas colonias reciben alimentación, limpieza, atención sanitaria y seguimiento diario, sostenido por el compromiso de los voluntarios.

Por ello la asociación ha formulado una invitación abierta a toda persona sensibilizada con el bienestar animal para colaborar como voluntaria o donante. “Cada gesto, por pequeño que sea, contribuye a mejorar las condiciones de vida de los animales atendidos”, ha precisado Domínguez.

Miradas Felinas ha agradecido la labor de técnica veterinaria municipal, por su compromiso constante pese a los recursos limitados y ha destacado también la colaboración de la Clínica La Mota, que ha mostrado una disposición ejemplar en atención sanitaria y esterilizaciones. También ha agradecido el apoyo de la ciudadanía, clave en el sostenimiento de la labor. Vecinos y ciudadanos anónimos han contribuido con donaciones que han permitido mantener parte del trabajo voluntario.

La asociación, presente en redes sociales, cuenta con microdonaciones a través de huchas solidarias en establecimientos locales y un sistema de teaming, mediante el cual se puede aportar un euro mensual, además de una cuenta bancaria en el Banco de Santander donde también es posible realizar aportaciones. Estos fondos se destinan a cubrir gastos de pienso, medicación, transporte y material básico.

La presidenta de la asociación ha reafirmado su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento y ha invitado a vecinos, asociaciones y entidades a participar y apoyar esta labor, porque “el bienestar animal refleja el respeto y civismo de una ciudad”.