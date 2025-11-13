Catorce meses de espera y ningún semáforo ni paso peatonal en Fuentes de Ropel

Fuentes de Ropel continúa sin ver cumplidas las promesas realizadas por la Subdelegación del Gobierno en materia de seguridad vial, más de catorce meses después de que los vecinos reclamaran medidas urgentes para proteger a los peatones en la travesía de la carretera N-610. La zona, especialmente peligrosa por una curva peligrosa que intersecciona con el cruce de acceso a la localidad, fue escenario de un accidente en julio de 2024 que impulsó una campaña vecinal de recogida de firmas.

En aquel momento, los residentes, en su mayoría personas mayores, solicitaron al Ayuntamiento la instalación de semáforos, un paso peatonal y una acera que les permitiera cruzar con seguridad hacia el centro del pueblo. La falta de infraestructura obligaba a los vecinos a compartir calzada con los vehículos, lo que aumentaba el riesgo de atropellos en un punto considerado de alta peligrosidad.

El 10 de septiembre de 2024, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, visitó Fuentes de Ropel acompañado por técnicos de Carreteras y Tráfico. En la reunión con el alcalde Andrés González Carnicero, con varios concejales y semáforos, se acordó estudiar la colocación de semáforos, mejorar la señalización, construir una acera y habilitar pasos peatonales. También se contempló la posibilidad de reforzar la iluminación en la zona y mejorar el firme de la carretera nacional.

Una vecina explica al subdelegado del Gobierno la situación hace 14 meses en presencia del alcalde de Fuentes de Ropel.. / J. A. G.

Sin embargo, transcurrido más de un año desde aquella visita institucional, ninguna de las actuaciones comprometidas ha sido ejecutada. Los vecinos han vuelto a manifestar su malestar y la situación sigue siendo especialmente preocupante para los residentes de mayor edad que deben cruzar la carretera a diario.

En este tiempo Carreteras sí ha llevado a cabo una mejora parcial del firme en la N-610 a su paso por el término. Sin embargo, el arreglo ha dejado sin reparar un tramo de varios kilómetros con baches peligrosos, según el vecindario.

Nueve meses sin cobertura

A esta situación se suma otro problema estructural que afecta gravemente a la calidad de vida en el municipio: la ausencia de cobertura de telefonía móvil. Según denunciaron tanto el Ayuntamiento como los vecinos, la localidad lleva años sin señal estable, lo que impide realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a servicios digitales básicos.

Esta carencia, que afecta a la actividad económica y social del pueblo, empeoró de manera notable hace 11 meses, lo que decidió al Ayuntamiento a impulsar una recogida de firmas para reclamar a la administración y a las empresas del sector un servicio digno.

Hasta la fecha, el alcalde de la localidad, Andrés González, ha trasladado en varias ocasiones esta problemática a las administraciones competentes, solicitando soluciones técnicas y apoyo institucional. No obstante, hasta el momento no se ha producido ninguna actuación concreta ni respuesta efectiva ni por parte de la Administración ni tampoco por las compañías operadoras.